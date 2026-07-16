Η ταινία που όλοι περιμένουμε: Η «Οδύσσεια» του Νόλαν στα ελληνικά σινεμά – Το έπος που καθηλώνει

Η νέα δημιουργία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, βασισμένη στο αθάνατο έπος του Ομήρου, φτάνει στις ελληνικές αίθουσες σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου, μία ημέρα πριν από την επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα της.

Η «Οδύσσεια» έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα των τελευταίων ετών, πριν ακόμη προβληθεί στο κοινό. Η επιλογή ενός μύθου με τεράστιο πολιτιστικό βάρος, το εντυπωσιακό καστ, τα γυρίσματα σε πραγματικές τοποθεσίες και η απόφαση του Νόλαν να γυρίσει ολόκληρη την ταινία με ειδικές κάμερες IMAX έχουν δημιουργήσει τεράστιες προσδοκίες.

Ο σκηνοθέτης, μετά την επιτυχία του βραβευμένου με Όσκαρ «Oppenheimer», επιστρέφει με μια παραγωγή που συνδυάζει τον μύθο, την περιπέτεια, τη φιλοσοφία και το ανθρώπινο δράμα, επιχειρώντας να μεταφέρει το ταξίδι του Οδυσσέα στη μεγάλη οθόνη με έναν πρωτόγνωρο τρόπο.

Οι αντιδράσεις πριν από την πρεμιέρα και η μεγάλη συζήτηση

Η ταινία βρέθηκε στο επίκεντρο συζητήσεων πολύ πριν φτάσει στις αίθουσες. Όπως σημειώνει ο Economist, οι μεγαλύτερες αντιδράσεις δεν αφορούν μόνο τις καλλιτεχνικές επιλογές, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η σύγχρονη εποχή προσεγγίζει τα κλασικά έργα.

Μέρος του κοινού αντέδρασε στην επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης, ενώ άλλοι σχολίασαν στοιχεία της αισθητικής της ταινίας, όπως το κόκκινο λοφίο στο κράνος του Οδυσσέα ή τις μαύρες πανοπλίες που, σύμφωνα με ορισμένους, θυμίζουν περισσότερο σύγχρονη κινηματογραφική αισθητική παρά την εποχή των Μυκηναίων.

Ακόμη και η χρήση της λέξης «Dad» από τον Τηλέμαχο σε μία σκηνή αποτέλεσε αντικείμενο σχολιασμού στα social media.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Economist, όλα αυτά αποτελούν δευτερεύοντα ζητήματα μπροστά στη μεγαλύτερη συζήτηση: κατά πόσο οι σύγχρονες μεταφορές κλασικών έργων προσαρμόζονται στις αξίες και στις αντιλήψεις της εποχής τους.

Το καστ που συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα

Στον ρόλο του πολυμήχανου Οδυσσέα βρίσκεται ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος καλείται να ενσαρκώσει έναν ήρωα που επιστρέφει στην Ιθάκη μετά από δέκα χρόνια πολέμου, αντιμέτωπος όχι μόνο με μυθικά πλάσματα και θεϊκές δυνάμεις, αλλά και με τις προσωπικές του αναζητήσεις.

Η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται την Πηνελόπη, τη γυναίκα που περιμένει την επιστροφή του συζύγου της, ενώ ο Τομ Χόλαντ αναλαμβάνει τον ρόλο του Τηλέμαχου.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Ρόμπερτ Πάτινσον ως Αντίνοος, η Ζεντάγια ως θεά Αθηνά, η Σαρλίζ Θερόν ως Καλυψώ, η Σαμάνθα Μόρτον ως Κίρκη και η Λουπίτα Νιόνγκο, η οποία υποδύεται τόσο την Ωραία Ελένη όσο και την Κλυταιμνήστρα.

Στην επίσημη παρουσίαση στη Νέα Υόρκη έδωσαν το «παρών» περισσότεροι από 20 πρωταγωνιστές της ταινίας, με τους ηθοποιούς να φωτογραφίζονται στο κόκκινο χαλί του AMC Lincoln Square 13, της μοναδικής αίθουσας στην αμερικανική μεγαλούπολη που μπορεί να προβάλλει το φιλμ σε μορφή IMAX 70mm.

EPA/DIVYAKANT SOLANKI

Η ιστορία ξεκινά μετά την πτώση της Τροίας, όταν ο Οδυσσέας επιχειρεί να επιστρέψει στην πατρίδα του ύστερα από χρόνια απουσίας.

Το ταξίδι του όμως κάθε άλλο παρά εύκολο είναι. Οι θεοί του Ολύμπου παρεμβαίνουν, δοκιμάζοντας την αντοχή και την πίστη του, ενώ ο ήρωας έρχεται αντιμέτωπος με τέρατα, εχθρούς και τις δικές του αδυναμίες.

Η ταινία δεν εστιάζει μόνο στις περιπέτειες του Οδυσσέα, αλλά και στο ψυχολογικό βάρος ενός ανθρώπου που επιστρέφει από τον πόλεμο και προσπαθεί να βρει ξανά την ταυτότητά του.

Η φρενίτιδα για το IMAX 70mm - Θεατές ταξιδεύουν για να τη δουν

Η επιλογή του Κρίστοφερ Νόλαν να γυρίσει ολόκληρη την ταινία με κάμερες IMAX έχει προκαλέσει πρωτοφανές ενδιαφέρον.

Κινηματογραφόφιλοι στις ΗΠΑ ταξιδεύουν για ώρες, αλλάζουν πολιτείες και κλείνουν εισιτήρια ακόμη και έναν χρόνο πριν, προκειμένου να παρακολουθήσουν την ταινία στη συγκεκριμένη μορφή.

Η Άμπερ Κόναγκαν από την Καλιφόρνια αγόρασε εισιτήριο περισσότερο από έναν χρόνο πριν και προγραμματίζει ταξίδι τριών ωρών μέχρι την πλησιέστερη αίθουσα IMAX 70mm.

Αντίστοιχα, ο Τιμ ΜακΧιου ταξιδεύει από το Πίτσμπουργκ στο Λος Άντζελες μόνο και μόνο για να βιώσει την ταινία στη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Η Universal προχώρησε σε μια πρωτοφανή κίνηση, διαθέτοντας εισιτήρια IMAX για την ταινία έναν χρόνο πριν από την πρεμιέρα. Οι περισσότερες προβολές εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, ενώ οι νέες διαθέσεις εισιτηρίων προκάλεσαν προβλήματα στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας.

Η Ωραία Ελένη, η Λουπίτα Νιόνγκο και η συζήτηση για τις γυναίκες στον Όμηρο

Llupita Nyongo/ Reuters

Η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο ως Ωραίας Ελένης αποτέλεσε ένα από τα πιο συζητημένα σημεία της ταινίας.

Η ηθοποιός, η οποία υποδύεται παράλληλα και την Κλυταιμνήστρα, ρωτήθηκε τι θα ήθελε να ρωτήσει τον Όμηρο αν μπορούσε να τον συναντήσει.

Η απάντησή της προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς ανέφερε πως θα ήθελε να μάθει πώς αισθάνεται για τον περιορισμένο χρόνο που αφιέρωσε στις γυναίκες των έργων του.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι δεν γνώριζε σε βάθος την «Οδύσσεια» πριν αναλάβει τον ρόλο, χαρακτηρίζοντάς τη συμμετοχή της «εντατικό μάθημα ελληνικής μυθολογίας».

Παράλληλα εξήγησε ότι προσέγγισε την ιστορία από την οπτική των γυναικών και τον τρόπο με τον οποίο ο πόλεμος επηρέασε τις ζωές τους.

Για τις επικρίσεις σχετικά με την εμφάνισή της ως Ωραίας Ελένης, απάντησε πως «δεν μπορείς να υποδυθείς την ομορφιά», υποστηρίζοντας ότι ο χαρακτήρας πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια σύνθετη προσωπικότητα και όχι μόνο ως σύμβολο εξωτερικής εμφάνισης.

Ο Νόλαν υπερασπίστηκε την επιλογή του, σημειώνοντας ότι ο ρόλος απαιτεί δύναμη, αυτοκυριαρχία και βάθος.

Γυρίσματα στην Ελλάδα και υψηλές προσδοκίες

Η «Οδύσσεια» έχει ιδιαίτερη σημασία για το ελληνικό κοινό, καθώς μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας.

Μεταξύ των περιοχών που χρησιμοποιήθηκαν βρίσκονται η Μεσσηνία, η Πύλος, το κάστρο της Μεθώνης και ο Ακροκόρινθος.

Τα γυρίσματα διήρκεσαν 91 ημέρες, με τον Νόλαν να επιμένει στη χρήση πραγματικών σκηνικών και πρακτικών εφέ.

Εικόνα από τα γυρίσματα της ταινίας «Οδύσσεια» στην Ελλάδα (φωτο: Eurokinissi)

Οι πρώτες κριτικές από το εξωτερικό κάνουν λόγο για μια παραγωγή τεράστιας κλίμακας, με εντυπωσιακή εικόνα, δυνατές ερμηνείες και μια εμπειρία που έχει σχεδιαστεί για τη μεγάλη οθόνη.

Η «Οδύσσεια» δεν αποτελεί απλώς άλλη μία μεταφορά ενός αρχαίου έπους. Είναι το μεγάλο κινηματογραφικό στοίχημα του Κρίστοφερ Νόλαν.