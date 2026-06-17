Η τακτική του ΠΑΣΟΚ στο «τσουβάλιασμα» του Μητσοτάκη

Με δύο τρόπους απαντά το ΠΑΣΟΚ στην τακτική «τσουβαλιάσματος», όπως αποκαλούν από την Χαριλάου Τρικούπη, την προσπάθεια του πρωθυπουργού να ταυτίσει το κόμμα τους και τις θέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Αλέξη Τσίπρα και τις δικές του προτάσεις.



Ενδεικτικά ήταν τα όσα δήλωσε χθες απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την προεκλογικού χαρακτήρα περιοδεία του από τη Βάρη για «τζάμπα 1» και «τζάμπα 2», χαρακτηρισμοί που είχαν στόχο να εμφανίσουν το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ ως δύο κόμματα με κοινή συνισταμένη το λαϊκισμό και την ανεδαφικότητα.



Από την αξιωματική αντιπολίτευση σπεύδουν αφ’ ενός να τραβήξουν διαχωριστική γραμμή με τον Αλέξη Τσίπρα και όσα υπόσχεται, επισημαίνοντας ότι τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα του πρώην πρωθυπουργού δεν έχουν καμία σχέση με τις «καλά επεξεργασμένες και κοστολογημένες παρεμβάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη». Όπως σημειώνουν μέσω του FLASH, πρόκειται για τη γνωστή πρακτική του Μαξίμου να καταφεύγει στην «ισοπέδωση», μη μπορώντας να προτάξει επιχειρήματα επί της ουσίας σε όσα εισηγείται το ΠΑΣΟΚ, «πολλά εκ των οποίων υιοθετεί στη συνέχεια εν μέρει, υιοθετώντας τα ως δικά του, πχ τα μέτρα για τις τράπεζες πριν ένα χρόνο». Όλοι θυμούνται στην Χαριλάου Τρικούπη τη φρασεολογία περί «πράσινου ΣΥΡΙΖΑ» που τώρα αναβιώνει με την ΕΛΑΣ.



Αφ’ ετέρου, ο Νίκος Ανδρουλάκης και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, έχοντας εδώ και καιρό υιοθετήσει επιθετική ρητορική κατά της κυβέρνησης, γεγονός που θεωρούν ως την αιτία του πολέμου εκ μέρους της ΝΔ αφού «καίει» σενάρια μελλοντικής σύμπραξης των δύο, εμφανίζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ως φθαρμένη και διεφθαρμένη. Και άρα, κατά την πολιτική τους κρίση, αυτό ενισχύει το αφήγημα περί πολιτικής αλλαγής. «Όποια πέτρα και αν σηκώσεις -πολεοδομίες, ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές- υπάρχει ένα σκάνδαλο με την ανοχή αυτής της κυβέρνησης», δήλωσε χθες σε αυτό το κλίμα ο Κώστας Τσουκαλάς.

Νωρίς για τελικά συμπεράσματα

Πάντως, δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ παγιώνεται να βλέπει την πλάτη της ΕΛΑΣ, με τη γραμμή των στελεχών να είναι ότι ακόμη είναι νωρίς για τελικά συμπεράσματα και για «υπερφίαλες προβλέψεις όπως του κ. Τσίπρα που ορέγεται πρωτιές».



Η πεμπτουσία της ρητορικής και του πνεύματος που θέλει να περάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης εμπεριέχεται στα λεγόμενά του στον ΣΕΒ όπου βάλλοντας κατά ενός ριμέικ της μάχης του 2019 αλλά και του 2023 ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Τσίπρα σχολίασε πως «η ανακύκλωση συστημάτων εξουσίας που έχουν αποτύχει διαχειριστικά και έχουν χρεοκοπήσει ηθικά δεν σημαίνει σταθερότητα, αλλά στασιμότητα, με ορατό τον κίνδυνο της οπισθοδρόμησης», ενώ προσδιορίζοντας το κατά ΠΑΣΟΚ διακύβευμα της κάλπης τόνισε ότι είναι «αν η χώρα αποκτήσει άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης, περνώντας από τη διαχείριση της παρακμής σε μια νέα εποχή προόδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών» και όχι -όπως είπε- «απλώς η εναλλαγή προσώπων και κομμάτων στην εξουσία».