Η ταπείνωση ενός πρίγκιπα: Η τελευταία επιθυμία της Ελισάβετ - Ο Άντριου στα χνάρια του Χουάν Κάρλος

Ο Άντριου Μάουντμπάντεν Ουίνδσορ, αδελφός του βασιλιά Καρόλου και τέως πρίγκιπας και δούκας της Υόρκης, ετοιμάζει τις βαλίτσες του για να αναχωρήσει οριστικά και αμετάκλητα από το σπίτι του στα Ανάκτορα μετά την τελευταία απόφαση που ελήφθη.

Η εμπλοκή του στο σκάνδαλο του Τζέφρι Έπσταϊν και η κατηγορία ότι πριν από χρόνια βίασε τη νεαρή Βιρτζίνια Τζούφρε ήταν αρκετά ώστε η αγγλική βασιλική οικογένεια να λάβει οριστικές αποφάσεις και να εκδιώξει τον μικρό γιο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Ωστόσο, λίγο πριν πεθάνει, η τελευταία Βρετανή μονάρχης είχε καταστήσει σαφές στη διαθήκη της ότι ανάδοχος των αγαπημένων της σκυλιών corgis θα είναι ο Άντριου γεγονός που προκάλεσε πονοκέφαλο στα Ανάκτορα για το πού θα μείνουν τα χαριτωμένα τετράποδα.

Με επίσημη ανακοίνωση, ο Μιούκ και η Σάντι θα παραμείνουν υπό τη φροντίδα των Άντριου Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ και Σάρα Φέργκιουσον αφού αυτή ήταν και η τελευταία επιθυμία της εκλιπούσης βασίλισσας. «Τα κόργκι θα παραμείνουν με την οικογένεια» ξεκαθάρισαν στην ανακοίνωσή τους τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Το σπίτι των 10 εκατομμυρίων στα Εμιράτα

Τις τελευταίες ημέρες πολύς λόγος έχει γίνει για το νέο σπίτι όπου φέρεται ότι θα διαμείνει το τέως μέλος της βασιλικής οικογένειας. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ο Άντριου θα φιλοξενηθεί στο κτήμα Σάντριγκχαμ στο Νόρφολκ ενώ λέγεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος θα αναλάβει εξολοκλήρου τα προσωπικά του έξοδα.

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες, νέα δημοσιεύματα θέλουν τον Άντριου να μετακομίζει προς Ανατολάς και ειδικότερα στο Αμπού Ντάμπι όπου εξετάζει το ενδεχόμενο να μείνει σε σπίτι που του προσφέρει ο πρόεδρος Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναϊχάν.



Σύμφωνα με τη Daily Express, η κατοικία κοστίζει περίπου 10 εκατομμύρια λίρες με τον Σεΐχη να έχει ζητήσει την ανακαίνισή της. Οι δυο άνδρες είχαν γνωριστεί στο σχολείο Γκόρντονστοουν όπου ήταν συμμαθητές και έκτοτε διατηρούν στενή φιλία.

Σημειώνεται ότι η Μέση Ανατολή έχει αποτελέσει κατά καιρούς καταφύγιο για ευρωπαίους γαλαζοαίματους. Συγκεκριμένα, τα τελευταία 10 χρόνια στην πρωτεύουσα των Εμιράτων έχει εγκατασταθεί ο εξόριστος τέως βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος, μετά το οικονομικό σκάνδαλο που ξέσπασε σε βάρος του.

Η στήριξη Τραμπ στον Κάρολο

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι γνωστό ότι συμπαθεί ιδιαίτερα τον νυν βρετανό μονάρχη. Άλλωστε κάτι τέτοιο αποδείχθηκε από την πρόσφατη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου φιλοξενήθηκε στο Παλάτι του Ουίνδσορ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους το βράδυ της Κυριακής 02/11, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε τη λύπη του για όλα όσα συμβαίνουν με επίκεντρο τον Άντριου. «Είναι κάτι τρομερό αυτό που συνέβη στην οικογένεια», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Κυριακή μέσα στο Air Force One. «Ήταν μια τραγική κατάσταση και είναι πολύ κρίμα. Λυπάμαι πολύ την οικογένεια», προσέθεσε ο Τραμπ.