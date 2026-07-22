Το τελευταίο αντίο στη Μαίρη Λίντα ετοιμάζονται να πουν συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές της σπουδαίας ερμηνεύτριας, η οποία έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία μουσική παρακαταθήκη.

Η ίδια είχε εκφράσει μία ξεκάθαρη επιθυμία για την τελευταία της διαδρομή: η εξόδιος ακολουθία να τελεστεί στο εκκλησάκι του Γηροκομείου Αθηνών, τον χώρο όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της και τον οποίο θεωρούσε πλέον σπίτι της.

Πού και πότε θα γίνει η κηδεία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου, με την εξόδιο ακολουθία να τελείται στο εκκλησάκι του Γηροκομείου Αθηνών.

Στη συνέχεια, η ταφή της θα γίνει στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου θα την συνοδεύσουν στην τελευταία της κατοικία.

Η ανακοίνωση του Γηροκομείου Αθηνών

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανακοίνωση, το Γηροκομείο Αθηνών αποχαιρέτησε τη σπουδαία ερμηνεύτρια, γνωστοποιώντας ότι έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της 22ας Ιουλίου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Μαίρη Λίντα «έφυγε ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία», καθώς και τη διοίκηση και το προσωπικό του ιδρύματος, με τους οποίους είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερα ζεστή σχέση.

Το Γηροκομείο υπενθύμισε ακόμη ότι η ίδια είχε επιλέξει με δική της πρωτοβουλία να φιλοξενηθεί εκεί από το 2018, εκτιμώντας τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που της προσέφερε το ίδρυμα.

Το τελευταίο αντίο σε μια μεγάλη φωνή

Με την ολοκλήρωση μιας πορείας που σημάδεψε το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, η Μαίρη Λίντα αφήνει πίσω της τραγούδια που έγιναν διαχρονικά και μια σπουδαία καλλιτεχνική κληρονομιά.

Το τελευταίο της αντίο θα δοθεί στον χώρο όπου πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της, εκπληρώνοντας την επιθυμία μιας γυναίκας που μέχρι το τέλος αντιμετώπισε τη ζωή με αξιοπρέπεια και αγάπη για τους ανθρώπους γύρω της.