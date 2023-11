Η τελευταία μάχη της εθνικής Ελλάδας με Bet Builder στο 10.25

Η Εθνική Ελλάδος θα δώσει το τελευταίο της παιχνίδι για τα προκριματικά του EURO 2024, με αντίπαλο τη Γαλλία απόψε το βράδυ (21/11, 21:45, Alpha) και το Freetips247.com προτείνει παρολί σε απόδοση 10.25

Για δέκατη φορά οι δύο ομάδες θα κοντράρουν τις δυνάμεις τους, με την ιστορία των αναμετρήσεων να είναι υπέρ της Γαλλίας, η οποία μετράει επτά νίκες. Από την άλλη, η Ελλάδα έχει καταφέρει μόλις μία φορά να επικρατήσει των «τρικολόρ». Αυτή ήταν το 2004, στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Τότε που χάρη στην κεφαλιά του Άγγελου Χαριστέα η «γαλανόλευκη» πήρε το εισιτήριο για τους 4» του EURO. Από την άλλη, μόνο μία φορά οι δύο ομάδες έχουν αναδειχθεί ισόπαλες και συγκεκριμένα το 1958 για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Με απουσίες η Ελλάδα απέναντι στους «τρικολόρ»

Οσον αφορά τα αποψινά δεδομένα τώρα, ο ομοσπονδιακός προπονητής της Ελλάδας, Γκουστάβο Πογέτ, δεν θα έχει στη διάθεσή του τέσσερις παίκτες. Συγκεκριμένα ο Πέτρος Μάνταλος και ο Δημήτρης Κουρμπέλης είναι τιμωρημένοι, ενώ εκτός θα είναι κι ο Κώστας Τσιμίκας με τον Τζορτζ Μπάλντοκ. Ο μπακ της Λίβερπουλ έχει δύο κίτρινες κάρτες και δεν θέλει να ρισκάρει τη συμμετοχή του στα playoffs τον Μάρτιο. Ενώ, ο μπακ της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ θα μείνει εκτός, για λόγους ξεκούρασης αφού προέρχεται από τραυματισμό.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή (17/11) το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε 2-0 της Νέας Ζηλανδίας, χάρη στα τέρματα των Κωνσταντέλια και Γιακουμάκη.

Από την άλλη, με φόρα έρχονται οι Γάλλοι στην «OPAP Arena». Συγκεκριμένα, το βράδυ της 18ης Νοεμβρίου του 2023 θα μείνει χαραγμένο στις αναμνήσεις των Γάλλων, καθώς οι «τρικολόρ» υπέγραψαν τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία τους διαλύοντας το Γιβραλτάρ με 14-0. Έχοντας ήδη προκριθεί στο Euro, η εθνική Γαλλίας έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση για την κλήρωση της φάσης των ομίλων, που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου.

Μετά το 14-0 ο Ντεσάν θέλει σοβαρότητα κόντρα στην Ελλάδα

Η νίκη των Γάλλων είναι πλέον και η μεγαλύτερη σε έκταση στα προκριματικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Μέχρι σήμερα το σχετικό ρεκόρ κατείχε η Γερμανία που είχε επικρατήσει με 13-0 του Σαν Μαρίνο τον Σεπτέμβριο του 2006. Μπορεί η Γαλλία να έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στην τελική φάση της διοργάνωσης και πλέον το ματς με την Ελλάδα να έχει έναν διαδικαστικό χαρακτήρα, ωστόσο ο Ντιντιέ Ντεσάν ανέφερε πως η ομάδα του δεν θα κάνει τουρισμό στην Ελλάδα.

«Έπρεπε να κερδίσουμε δύο βαθμούς στα δύο ματς που απομένουν για να αποφύγουμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση που να έχουμε λιγότερο έλεγχο όπως συνέβη στο τελευταίο Euro, αλλά και να θέσουμε υψηλότερους στόχους και να μην είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που έχουμε. Αυτή η ομάδα είναι ανταγωνιστική, θέλει πάντα περισσότερα. Στην Ελλάδα δεν πρόκειται να κάνουμε τουρισμό», ανέφερε αρχικά ο τεχνικός της Γαλλίας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ντεσάν, ο οποίος για το ματς με την Ελλάδα δεν θα μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του 17χρονου αστέρα της Παρί Σεν Ζερμέν, Ουόρεν Ζαϊρ-Εμερί, ο οποίος τραυματίστηκε κόντρα στο Γιβραλτάρ, ενώ ο τεχνικός των «τρικολόρ» δεν αποκλείεται να ξεκουράσει κι άλλα πρόσωπα.

Οι αποδόσεις

Οσον αφορά τις αποδόσεις, ξεκάθαρο φαβορί είναι η Γαλλία, της οποίας η νίκη προσφέρεται στο 1.65. Σε περίπτωση που η Ελλάδα πετύχει το... ακατόρθωτο τότε η απόδοση προσφέρεται στο 5.50, ενώ το Χ το συναντάμε στο 3.75. Οι αποδόσεις που αφορούν τις αγορές των γκολ στην αναμέτρηση είναι: Το Over 2,5 πληρώνει 1.83 και το Under 2,5 προσφέρεται στο 2.00. Η πιθανότητα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες το συναντάμε στο 1.82, ενώ το No Goal στο 1.91.

Η πρόβλεψη του Freetips247.com

Για το Bet Builder το Freetips247.com επιλέγει το Over 2.5 σε απόδοση 1.95 μιας και οι Γάλλοι έδειξαν πως δεν υπολογίζουν αντίπαλο και παρά το γεγονός ότι το ματς είναι βαθμολογικά αδιάφορο, δεν θα διστάσουν να σκοράρουν γκολ με το τσουβάλι. Το 2.25 που προσφέρεται το διπλό των Γάλλων στο ημίχρονο είναι ελκυστικό για να προστεθεί στο Bet Builder, το οποίο θα συμπληρωθεί με το να σκοράρει ο Τουράμ σε απόδοση 3.00 ο οποίος βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα φέτος. Τέλος, καλή επιλογή είναι και η Over 0.5 τελική προσπάθεια του Τάσου Μπακασέτα, ο οποίος είναι ο κινητήριος μοχλός της «γαλανόλευκης» στην επίθεση.

Οι στοιχηματικές επιλογές του Freetips247.com:

Συνολικά Γκολ: Over 2.5 (απόδοση 1.95)

Αποτέλεσμα Ημιχρόνου: 2 (απόδοση 2.25)

Να σκοράρει: Τουράμ (απόδοση 3.00)

Τελική προσπάθεια στην εστία: Τ. Μπακασέτας (απόδοση 1.65)

Απόδοση Bet Builder: 10.25

Βρείτε καθημερινά προγνωστικά, έξυπνα ειδικά στοιχήματα, πλούσια θεματολογία και

έτοιμα δελτία στοιχήματος στο Freetips247.com!