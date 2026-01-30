Η τελική βαθμολογία του Europa League - Οι θέσεις που τερμάτισαν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ

Η δεύτερη League Phase στην ιστορία του Europa League ολοκληρώθηκε επιτυχώς το βράδυ της Πέμπτης (29/1). Η 8η και τελευταία αγωνιστική είχε μερικές εκπλήξεις και έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, αφού Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έκλεισαν τις υποχρεώσεις τους και θα συνεχίσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι τουλάχιστον μέχρι τον Φεβρουάριο.

Ο Δικέφαλος τερμάτισε στην 17η θέση, την ώρα που οι «πράσινοι» βρίσκονται στην 20 θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Δείτε αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα, καθώς και την τελική βαθμολογία του Europa League.

Τα αποτελέσματα

Άστον Βίλα - Σάλτσμπουργκ 3-2

Βασιλεία - Βικτόρια Πλζεν 0-1

Μπέτις - Φέγενορντ 2-1

Σέλτικ - Ουτρέχτη 4-2

Ερυθρός Αστέρας - Θέλτα 1-1

Πόρτο - Ρέιντζερς 3-1

FCSB - Φενέρμπαχτσε 1-1

Γκόου Αχέντ Ιγλς - Μπράγκα 0-0

Γκενκ - Μάλμε 2-1

Λιλ - Φράιμπουργκ 1-0

Λουντογκόρετς - Νις 1-0

Λιόν - ΠΑΟΚ 4-2

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπολόνια 0-3

Μίντιλαντ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ 2-0

Νότιγχαμ Φόρεστ - Φερεντσβάρος 4-0

Παναθηναϊκός - Ρόμα 1-1

Στουρμ Γκρατς - Μπραν 1-0

Στουτγκάρδη - Γιουνγκ Μπόιζ 3-2

Η Βαθμολογία