Η Teoren Motors A.E. αποκλειστικός εισαγωγέας της Benda στην Ελλάδα

Η Benda προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας, συμβαδίζοντας με τις αξίες της Teoren Motors Α.Ε. που αποτελεί ένα δυνατό και αξιόπιστο παίχτη στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, με την υπογραφή του ονόματος Β.Ν. Θεοχαράκης. Η Benda δίνει βάση στην καινοτομία των προϊόντων της, που διαθέτουν εντυπωσιακό σχεδιασμό, αξιόπιστη κατασκευή και προσφέρουν απόλυτη ευχαρίστηση σε όποιον τα επιλέξει, με τιμές ανταγωνιστικές και απόλυτο σεβασμό στον πελάτη, ο οποίος και θα απολαμβάνει υπηρεσίες after sales υψηλού επιπέδου.

Ο σχεδιασμός των Benda μοτοσυκλετών συνδυάζει μοντέρνα, με κλασικά στοιχεία δημιουργώντας μια ξεχωριστή αισθητική. Η στιβαρή δομή τους, σε συνδυασμό με το φινίρισμα και φωτισμό LED, προσδίδουν μια σύγχρονη σχεδίαση. Η Hangzhou Saturn Power Technology Co., Ltd. που παράγει τα προϊόντα Benda ιδρύθηκε το 2016 και σήμερα διαθέτει δύο εργοστάσια. Είναι μία εταιρία υψηλής τεχνολογίας, με άριστη κατάρτιση στην παραγωγή εθνικών μηχανοκίνητων οχημάτων. Είναι επίσης κέντρο έρευνας και ανάπτυξης και μια εταιρία που φημίζεται για την Επαγγελματική της Αριστεία και Καινοτομία σε εθνικό επίπεδο. Η εταιρεία έχει δημιουργήσει μια ομάδα ψηφιακής προσομοίωσης και ανάλυσης και είναι εξοπλισμένη με τα καλύτερα συστήματα σχεδιασμού, έρευνας, ανάπτυξης και κατασκευής κινητήρων τετράκυκλων και δίκυκλων οχημάτων.

Η off road γκάμα των ATV της Benda

Η Benda διαθέτει μια ευρεία γκάμα μοντέλων και στην ελληνική αγορά, που είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες ενός μεγάλου εύρους αγοραστών. Αιχμή του δόρατος αποτελεί η αξιοπιστία και οι επιδόσεις καθώς και ο εντυπωσιακός σχεδιασμός, που βασίζεται στη δουλειά των δικών της σχεδιαστών, πάντα με στόχο τη δημιουργία ενός τετράκυκλου ή ενός δίκυκλου που ξεχωρίζει. Η γκάμα της απαρτίζεται από μοντέλα των κατηγοριών ATV και δίκυκλων, που όλα τους έχουν ως κοινό γνώρισμα την υψηλή αισθητική και την εξαιρετική ποιότητα υλικών.

Πιο συγκεκριμένα, διαθέτει σήμερα, στην πρώτη κατηγορία των ATV’s το Redstone 550 και Redstone 1000 ενώ στην κατηγορία των δίκυκλων, διαθέτει το Chinchilla 350 CVT, Chinchilla 500 και LFC 700 Pro.

H Benda Chinchilla 500

Έχοντας ως γνώμονα την πρωτοπορία στο σχεδιασμό και την υψηλή τεχνολογία που διακρίνει τα προϊόντα της Benda, η Τεορέν Μότορς Α.Ε., ως αποκλειστικός διανομέας της Benda μένει πιστή στο όραμά της να πρωταγωνιστήσει στο τομέα των τετράτροχων και των δίκυκλων με προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Η ενέργεια και ο ενθουσιασμός είναι που διαφοροποιεί τη εταιρία μοτοσυκλετών από την Κίνα από τον ανταγωνισμό. Και αυτό αποτυπώνεται στα προϊόντα της. Για την οικογένεια Benda, το ταξίδι μόλις ξεκίνησε.