Η Θεοδώρα των μνημονίων ενοχλήθηκε από τη συζήτηση Άδωνι - Κασσελάκη

Η Θεοδώρα Τζάκρη δε θα μπορούσε να αντέξει τέτοια προσβολή.

Πώς να ανεχθεί την εικόνα του Στέφανου Κασσελάκη να συζητά με τον Άδωνι Γεωργιάδη τον οποίο παρομοίασε με τον... Ηλία Κασιδιάρη.

«Υπήρξε προσβολή του δημοκρατικού φρονήματος, όχι μόνο των μελών του Κινήματος Δημοκρατίας αλλά και κάθε δημοκρατικού πολίτη» είπε το πρωί στο Mega.

Η κ. Τζάκρη η οποία οδεύει προς το ΠΑΣΟΚ για νέους αγώνες - αν τελικά συμβεί αυτό - θεώρησε προσβολή για τους δημοκρατικούς πολίτες την κουβέντα Κασσελάκη - Γεωργιάδη αλλά μια χαρά άντεξε τόσα χρόνια με τη συνείδησή της εξαπατώντας τους ψηφοφόρους της Πέλλας - μέσω του ΣΥΡΙΖΑ - όταν τους αράδιαζε ένα κάρο αρλούμπες για να εκλεγεί αλλά μετά ψήφισε και με τα δυο της χέρια το τρίτο κατά σειρά μνημόνιο.

Εδώ η συνέντευξη της κ. Τζάκρη στο Mega