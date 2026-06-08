Η Θεώνη Κουφονικολάκου μηνύει το τρολ «Πεν Νταλαούρα» στο Twitter μετά την επίθεση που δέχτηκε

Οργισμένη ήταν η αντίδραση της Θεώνης Κουφονικολάκου μετά την επίθεση που έγινε σε βάρος της από το «τρολ» του Χ με το ψευδώνυμο «Πεν Νταλαούρα».

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1», η εκπρόσωπος Τύπου του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε ότι θα κινηθεί νομικά ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα όσα της καταλογίζονται στην επίμαχη ανάρτηση.

«Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα χάσουμε λεπτό τον στόχο από τα μάτια μας όσο θόρυβο και να κάνουν. Δεν έχω εργαστεί ποτέ στη ζωή μου σε καμία τράπεζα, η διαδρομή μου είναι εντελώς διάφανη. Θα απευθυνθώ στις αρμόδιες Αρχές ώστε να πέσει η μάσκα του συγκεκριμένου και να προχωρήσω σε όλες τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ.

Η ανάρτηση του «Πεν Νταλαούρα» συνέδεε την κ. Κουφονικολάκου με την Attica Bank και τον επιχειρηματία Χρήστο Καλογρίτσα, υποστηρίζοντας ότι «ήταν στέλεχος στην Attica Bank (σε θέση ευθύνης σχετική με την εσωτερική επιθεώρηση/ελέγχους) όταν εγκρίθηκαν τα δάνεια ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ προς τον κατασκευαστικό όμιλο του Χρήστου Καλογρίτσα».

Από την γνωστή «αμαρτωλή» Attica Bank στον Τσίπρα !!!



Η σχέση της με την υπόθεση Καλογρίτσα!!!



Η Θεώνη Κουφονικολάκου ήταν στέλεχος στην Attica Bank (σε θέση ευθύνης σχετική με την εσωτερική επιθεώρηση/ελέγχους) όταν εγκρίθηκαν τα δάνεια ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ… pic.twitter.com/B8un88Lbac — Πεν Νταλαούρα (@ntalaoura) June 5, 2026

«Ο Αλέξης Τσίπρας κομίζει κάτι διαφορετικό σε σχέση με το παρελθόν»

Σε ερώτηση για την προοπτική που έχει το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και το πώς μπορεί να διεκδικήσει υψηλότερα ποσοστά από εκείνα που καταγράφονται σήμερα, η Θεώνη Κουφονικολάκου σημείωσε ότι η ΕΛ.Α.Σ. διαφοροποιείται σε αρκετά σημεία από τις παλαιότερες πολιτικές δυνάμεις.

«Ο Αλέξης Τσίπρας κομίζει και κάτι διαφορετικό απ' ό,τι στην προηγούμενη συγκυρία. Έρχεται με νέα πρόσωπα, έρχεται με μια πρωτοβουλία η οποία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ένα υβριδικό και καινοτόμο μοντέλο πολιτικής διαβούλευσης με τους πολίτες σε πραγματικό χρόνο και έρχεται και με πολύ συγκεκριμένους προγραμματικούς άξονες».