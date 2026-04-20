Η θεραπεία CAR-T φέρνει ελπίδα σε όσους πάσχουν από αυτοάνοσα νοσήματα

Η σύγχρονη ιατρική ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην αντιμετώπιση δύσκολων ασθενειών, με μια τεχνολογία που μέχρι πρόσφατα συνδεόταν σχεδόν αποκλειστικά με τον καρκίνο. Ο λόγος για τη θεραπεία CAR-T, μια καινοτόμο προσέγγιση που αξιοποιεί τα ίδια τα κύτταρα του ασθενούς για να καταπολεμήσει τη νόσο. Μια πρόσφατη περίπτωση ασθενούς με πολλαπλά αυτοάνοσα νοσήματα φέρνει στο προσκήνιο τη δυνατότητα εφαρμογής της και πέρα από την ογκολογία, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στην επιστημονική κοινότητα.

Πώς λειτουργεί η θεραπεία CAR-T

Η θεραπεία CAR-T βασίζεται σε μια εντυπωσιακή ιδέα: τα Τ-λεμφοκύτταρα, βασικά κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, αφαιρούνται από τον οργανισμό και τροποποιούνται γενετικά στο εργαστήριο. Εκεί αποκτούν ειδικούς «υποδοχείς» που τους επιτρέπουν να εντοπίζουν και να εξουδετερώνουν συγκεκριμένα παθολογικά κύτταρα. Αφού πολλαπλασιαστούν σε μεγάλους αριθμούς, επανεισάγονται στον ασθενή ως μια μορφή «ζωντανού φαρμάκου», ικανού να στοχεύσει με ακρίβεια τον μηχανισμό της νόσου.

Μέχρι σήμερα, η τεχνολογία αυτή έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική σε ορισμένες μορφές καρκίνου του αίματος, ειδικά σε περιπτώσεις όπου οι κλασικές θεραπείες δεν είχαν αποτέλεσμα. Παρότι η εφαρμογή της σε συμπαγείς όγκους εξελίσσεται πιο αργά, τα πρώτα δεδομένα είναι ενθαρρυντικά. Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι αν η ίδια λογική μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες κατηγορίες ασθενειών, όπως τα αυτοάνοσα.

Μια εξαιρετικά πολύπλοκη ιατρική περίπτωση

Αυτό ακριβώς επιχείρησε να διερευνήσει μια ερευνητική ομάδα στη Γερμανία, όταν ήρθε αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα δύσκολη περίπτωση. Μια γυναίκα 47 ετών υπέφερε για πάνω από δέκα χρόνια από τρία σοβαρά αυτοάνοσα νοσήματα ταυτόχρονα, χωρίς να έχει ανταποκριθεί σε καμία από τις διαθέσιμες θεραπείες. Η κατάστασή της ήταν εξαιρετικά περίπλοκη, καθώς το ανοσοποιητικό της σύστημα επιτίθετο σε διαφορετικά στοιχεία του ίδιου της του οργανισμού.

Συγκεκριμένα, το ένα νόσημα κατέστρεφε τα ερυθρά αιμοσφαίρια της, αναγκάζοντάς την να υποβάλλεται σε καθημερινές μεταγγίσεις αίματος. Το δεύτερο επηρέαζε τα αιμοπετάλια, αυξάνοντας τον κίνδυνο σοβαρής αιμορραγίας. Ταυτόχρονα, μια τρίτη διαταραχή προκαλούσε το αντίθετο πρόβλημα: αυξημένη τάση για θρομβώσεις. Η ασθενής βρισκόταν έτσι σε μια λεπτή ισορροπία, λαμβάνοντας αντιπηκτικά και άλλες θεραπείες χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Οι ερευνητές εκτίμησαν ότι κοινός παρονομαστής των προβλημάτων ήταν τα Β-λεμφοκύτταρα, ένας άλλος τύπος ανοσοκυττάρων που, όταν δυσλειτουργεί, μπορεί να πυροδοτήσει αυτοάνοσες αντιδράσεις. Σχεδίασαν λοιπόν τη θεραπεία CAR-T έτσι ώστε τα τροποποιημένα κύτταρα να στοχεύουν ένα συγκεκριμένο μόριο που βρίσκεται στην επιφάνεια αυτών των Β κυττάρων, με στόχο να τα εξαλείψουν.

Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τις προσδοκίες. Μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, και τα τρία νοσήματα τέθηκαν υπό έλεγχο. Η ασθενής σταμάτησε τις μεταγγίσεις, οι τιμές των αιμοπεταλίων της σταθεροποιήθηκαν και οι δείκτες που σχετίζονται με θρομβώσεις μειώθηκαν σημαντικά. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, μπόρεσε να επιστρέψει σε μια σχεδόν φυσιολογική καθημερινότητα, χωρίς συνεχή φαρμακευτική αγωγή.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η θεραπεία λειτούργησε σαν ένα «restart» του ανοσοποιητικού συστήματος. Εξαλείφοντας τα προβληματικά Β κύτταρα, έδωσε στον οργανισμό τη δυνατότητα να δημιουργήσει νέα, υγιή κύτταρα που δεν επιτίθενται στον ίδιο του τον εαυτό. Αν και η ασθενής εξακολουθεί να εμφανίζει ορισμένες ήπιες επιπλοκές, αυτές αποδίδονται κυρίως στις προηγούμενες θεραπευτικές αγωγές.

Μπορεί να αλλάξει το μέλλον των αυτοάνοσων;

Παρά την εντυπωσιακή αυτή εξέλιξη, οι ειδικοί τονίζουν ότι πρόκειται για μία μόνο περίπτωση και ότι απαιτούνται μεγαλύτερες, ελεγχόμενες κλινικές μελέτες για να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της προσέγγισης. Ωστόσο, η επιτυχία αυτή ανοίγει τον δρόμο για μια νέα κατηγορία θεραπειών που θα μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο αντιμετώπισης των αυτοάνοσων νοσημάτων στο μέλλον.