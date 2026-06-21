Η θερμοκρασία στο Μουντιάλ ανεβαίνει: Αυτή είναι η «καυτή» σύντροφος του ήρωα από το Κουρασάο

Το Κουρασάο έγραψε ιστορία καθώς ήρθε ισόπαλο 0-0 με το Εκουαδόρ και έγραψε ιστορία παίρνωντας τον πρώτο του βαθμό σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ευκολη νίκη της Ιαπωνίας απέναντι στην Τυνησία.

Πολυτιμότερος και μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Ελόι Ρουμ, ο 37χρονος τερματοφύλακας που ζήτησε να χτίσουν μέχρι και άγαλμα πίσω στην πατρίδα του, κατέγραψε τις περισσότερες αποκρούσεις σε αγώνα Μουντιάλ χωρίς παράταση.

Ο γκολκίπερ του Κουρασάο πραγματοποίησε 15 επεμβάσεις, εκ των οποίων οι 10 μέσα από την περιοχή.

Το ενδιαφέρον αμέσως στράφηκε στην Γιοβάνοβιτς

Η Ζοράνα Γιοβάνοβιτς είναι γνωστή Σέρβα influencer με 785 χιλιάδες ακόλουθους και αρραβωνιάστηκε τον Ελόι Ρουμ στα τέλη Μαΐου του 2025, 13 μήνες αργότερα, ο Ρουμ έγραψε τη δική του ξεχωριστή ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Ζοράνα Γιοβάνοβιτς, παρακολούθησε τον αγώνα ανάμεσα σε πλήθος οπαδών του Εκουαδόρ, οι οποίοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν την εμφάνιση του τερματοφύλακα του Κουρασάο. Μαζί με μια φωτογραφία που δημοσίευσε στα social media, έγραψε: «Νόμιζα ότι θα πάθαινα καρδιακή προσβολή κάποια στιγμή».