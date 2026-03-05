Η Τούνη φιλοσοφεί τη ζωή: «Μήπως η ευτυχία δεν βρίσκεται στην απόκτηση, αλλά στην εκτίμηση όσων έχουμε;»

Διάθεση να μοιραστεί τις σκέψεις και τα συναισθήματά της είχε η Ιωάννα Τούνη και με ένα μακροσκελές κείμενο στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram μίλησε περί αχαριστίας και απληστίας, εξηγώντας ότι η ζωή περνά και ενώ κάποιοι έχουν κατακτήσει τους στόχους τους συνεχίζουν να θέλουν όλο και περισσότερα.

«Σήμερα ξύπνησα με πολλές σκέψεις. Οι άνθρωποι είμαστε, ίσως από τη φύση μας, άπληστοι και αχάριστοι. Όχι γιατί είμαστε κακοί, αλλά γιατί συνηθίζουμε. Συνηθίζουμε την υγεία μας και τη θεωρούμε δεδομένη. Συνηθίζουμε το σπίτι μας, που κάποτε ήταν όνειρο. Συνηθίζουμε τη δουλειά μας, που κάποτε ήταν στόχος. Και μόλις κάτι γίνει «κανονικό», παύει να μας αρκεί. Πάντα θα βρούμε έναν λόγο να παραπονιόμαστε για ό,τι δεν έχουμε, αντί να ευγνωμονούμε για ό,τι ήδη κρατάμε στα χέρια μας. Πάντα θέλουμε κάτι περισσότερο. Κάτι άλλο. Κάτι παραπάνω. Έναν καλύτερο μισθό, ένα μεγαλύτερο σπίτι, περισσότερη αναγνώριση, περισσότερη επιτυχία.

Κι αν γυρίσουμε πίσω στο παρελθόν, νοσταλγούμε. «Τι ωραία χρόνια ήταν αυτά», λέμε. Ξεχνάμε όμως πως τότε αγωνιούσαμε για όσα σήμερα θεωρούμε αυτονόητα. Ξεχνάμε πως τα «καλά παλιά χρόνια» ήταν γεμάτα ανησυχίες, όνειρα και ανεκπλήρωτους στόχους. Και το πιο ειρωνικό; Πολλά από εκείνα που κάποτε ευχόμασταν με όλη μας την ψυχή, σήμερα τα έχουμε κατακτήσει. Έχουμε πετύχει τους τότε στόχους μας. Κι όμως δεν σταματήσαμε. Κάθε μέρα θέτουμε νέους. Κάθε επιτυχία κρατάει λίγο, μέχρι να τη διαδεχτεί μια νέα επιθυμία. Τίποτα δεν μοιάζει αρκετό. Σαν να κυνηγάμε έναν ορίζοντα που όλο απομακρύνεται. Και στο μεταξύ, η ζωή περνά» σχολίασε η influencer - επιχειρηματίας.

Όταν ζούμε μια όμορφη μέρα την τραβάμε φωτογραφία, αντί να την νιώσουμε...

«Έχουμε ανθρώπους που μας αγαπάνε. Έχουμε παιδιά – το μεγαλύτερο θαύμα αυτού του κόσμου. Κι όμως, ψάχνουμε τρόπους να «ξεκλέψουμε» χρόνο μακριά τους. Να επενδύσουμε λίγο παραπάνω στη δουλειά. Να χτίσουμε κάτι ακόμη. Να πετύχουμε κάτι ακόμη. Σαν να πιστεύουμε ότι η ευτυχία βρίσκεται πάντα στο επόμενο βήμα, ποτέ σε αυτό που ήδη πατάμε. Δεν ζούμε ποτέ τη στιγμή. Ποτέ ολοκληρωτικά. Όταν είμαστε εδώ, το μυαλό μας είναι αλλού. Όταν πετυχαίνουμε κάτι, ήδη σκεφτόμαστε το επόμενο. Όταν ζούμε μια όμορφη μέρα, την τραβάμε φωτογραφία για να τη θυμόμαστε αύριο, αντί να τη νιώσουμε σήμερα. Και τα χρόνια περνούν. Μέχρι που μια μέρα συνειδητοποιούμε πως ο χρόνος δεν περίμενε να τελειώσουμε τα σχέδιά μας».

Το μόνο που έχουμε σίγουρο είναι το τώρα

«Αντί να ζούμε πραγματικά τη ζωή μας, συχνά ονειρευόμαστε τη ζωή κάποιου άλλου. Συγκρίνουμε, ζηλεύουμε, επιδιώκουμε. Πάντα το «παραπάνω». Πάντα το «καλύτερο». Μα ποιος ορίζει τι είναι καλύτερο; Και είναι άραγε κανείς πραγματικά χαρούμενος με όσα έχει; Ή μήπως η ευτυχία δεν βρίσκεται στην απόκτηση, αλλά στην εκτίμηση; Πότε θα αρχίσουμε να εκτιμούμε τα απλά; Πότε θα μάθουμε να λέμε «αρκετά»; Όχι με την έννοια της παραίτησης, αλλά με την έννοια της πληρότητας. Γιατί το «αύριο» που ονειρευόμαστε δεν είναι δεδομένο. Δεν μας χρωστάει κανείς μια επόμενη ευκαιρία. Το μόνο που έχουμε σίγουρο είναι το τώρα. Αυτή τη στιγμή».

Και συνέχισε με ένα ακόμα story: «Ο καθένας κουβαλάει τον δικό του σταυρό. Δεν πρέπει να ζηλεύουμε τίποτα. Να είμαστε χαρούμενοι και ευγνώμονες για όσα έχουμε, να τα εκτιμάμε και να μην τα θεωρούμε δεδομένα, πριν να γίνουν ζητούμενα».