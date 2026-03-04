Η Τουρκία καλεί τον Ιρανό πρέσβη για «εξηγήσεις» μετά την πυραυλική απειλή

Η Τουρκία κάλεσε τον πρέσβη του Ιράν, Μοχάμαντ Χασάν Χαμπιμπολαχζαντέχ, στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Άγκυρα, για να καταθέσει διαμαρτυρία και να εκφράσει την ανησυχία της χώρας, μετά τον εντοπισμό βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο.

Τηλεφωνική επικοινωνία των ΥΠΕΞ

Νωρίτερα, ο Χακάν Φιντάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Στη συνομιλία μεταφέρθηκε η αντίδραση της Άγκυρας σχετικά με τους βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι εντοπίστηκαν να κατευθύνονται προς τον τουρκικό εναέριο χώρο και στη συνέχεια εξουδετερώθηκαν.

Ο Χακάν Φιντάν υπογράμμισε ότι πρέπει να αποφευχθούν ενέργειες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω εξάπλωση της σύγκρουσης, στέλνοντας σαφές μήνυμα προσοχής και αποτροπής.