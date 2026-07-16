Η τραγωδία της Marfin μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη φονική επίθεση με μολότοφ

Ένα σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από την φονική, εμπρηστική επίθεση στο κατάστημα της τράπεζας Marfin 16 χρόνια μετά την 5η Μαΐου 2010, φέρνει ο FLASH στο φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας καρέ-καρέ τις τελευταίες στιγμές πριν το κτίριο τυλιχθεί στις φλόγες. Από την εμπρηστική επίθεση έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα.

Στο βίντεο διακρίνονται οι υπάλληλοι της τράπεζας να βρίσκονται στον χώρο εργασίας τους λίγο μετά τις 14:00, ενώ η προσοχή τους είναι στραμμένη προς την είσοδο του καταστήματος. Την ίδια ώρα, στην οδό Σταδίου βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη διαδήλωση κατά των μέτρων λιτότητας, ενώ ομάδα κουκουλοφόρων έχει αποκοπεί από την πορεία και επιτίθεται στο υποκατάστημα, επιχειρώντας να σπάσει τις γυάλινες προσόψεις.

Για λίγα λεπτά οι εργαζόμενοι συνεχίζουν τις τελευταίες εργασίες πριν από το κλείσιμο της τράπεζας, όμως στις 14:07 η κατάσταση αλλάζει δραματικά. Μόλις η πρόσοψη παραβιάζεται, επικρατεί πανικός και οι υπάλληλοι εγκαταλείπουν βιαστικά τον χώρο, αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο. Ένας από αυτούς επιστρέφει στιγμιαία για να πάρει προσωπικό του αντικείμενο και αμέσως μετά απομακρύνεται τρέχοντας.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα καταγράφεται η πρώτη ισχυρή έκρηξη, καθώς οι μολότοφ έχουν ήδη εκτοξευθεί στο εσωτερικό του κτιρίου. Μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα οι φλόγες και οι πυκνοί καπνοί καλύπτουν τον χώρο και η εικόνα από την κάμερα ασφαλείας χάνεται μέσα στο σκοτάδι.