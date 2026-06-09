Σπορ Ολυμπιακός Γιώργος Μπαρτζώκας Basket League

Η τρομερή αντίδραση του Μπαρτζώκα στις διαμαρτυρίες Αταμάν και Σλούκα στους διαιτητές

Οι κάμερες έπιασαν τον προπονητή του Ολυμπιακού να αντιδρά επικά την ώρα που ο πάγκος του «τριφυλλιού» διαμαρτυρόταν.

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Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 στην σειρά των αγώνων του τελικού, καθώς επικράτησε του Παναθηναϊκού στο Game 3 με 102-92 και θα πάει την Τετάρτη (10/6) στο T- Center για να κάνει το break.

Όπως πάντα, ήταν ένας τελικός με πολλή ένταση, πάθος και διαμαρτυρίες. Και οι δυο πάγκοι ζούσαν το παιχνίδι πολύ έντονα, ενώ ο Εργκίν Αταμάν αποβλήθηκε. Πριν την αποβολή του, την ώρα που διαμαρτυρόταν στους διαιτητές μαζί με τον Κώστα Σλούκα, μια κάμερα έπιασε τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει μια τρομερή αντίδραση.

Συγκεκριμένα ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» έβλεπε τους ανθρώπους των «πρασίνων» να μπαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να διαμαρτύρονται έντονα και ο ίδιος χαμογελούσε. Όπως ήταν λογικό το επικό βίντεο έγινε viral.

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Σπορ Ολυμπιακός Γιώργος Μπαρτζώκας Basket League

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