Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα διακρίθηκε για το Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης «OK Vegan»”

Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα απέσπασε το χρυσό βραβείο στα Vegan & Plant Based Awards 2026 για το Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης “OK Vegan”, ένα ολοκληρωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο πρωτόκολλο αξιολόγησης συμμόρφωσης vegan προϊόντων. Το Σχήμα αναπτύχθηκε από την TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα, επικυρώθηκε από την ΑΜΚΕ “Vegan Life” και βασίζεται στο Διεθνές Πρότυπο ISO 23662:2021 και σε δημοσιευμένες μελέτες.

Η διάκριση αυτή αντανακλά τον πυρήνα και τη φιλοσοφία του “OK Vegan”, το οποίο καθορίζει με σαφήνεια τις ουσίες από τις οποίες πρέπει τα προϊόντα να είναι πλήρως απαλλαγμένα, προσφέροντας στις επιχειρήσεις ένα αξιόπιστο εργαλείο τεκμηριωμένης vegan ταυτότητας. Η διαδικασία πιστοποίησης είναι πλήρως απομακρυσμένη, φιλική προς τον χρήστη και υλοποιείται από ειδικά εκπαιδευμένους επιθεωρητές της TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα, διευκολύνοντας επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, από την πρωτογενή παραγωγή έως την τροφοδοσία.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, παρευρέθηκαν η κ. Μαρία Αγαπητού, Head of Management Systems & Products Certification Division, η κ. Αντωνία Χουρδάκη, Lead Auditor of Management Systems & Products και Υπεύθυνη του Σχήματος “OK Vegan” και η κ. Αντωνία Γαραμτζίδου, Head of Organic Products Certification Department οι οποίες και παρέλαβαν το βραβείο.

Η κ. Μαρία Αγαπητού, Head of Management Systems & Products Certification Division της TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα δήλωσε σχετικά: «Η διάκριση αυτή αναδεικνύει τον ρόλο της TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα ως αξιόπιστου φορέα που αναπτύσσει και προσφέρει πιστοποιήσεις με ουσιαστική αξία για την αγορά. Το “OK Vegan” αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο Σχήμα, το οποίο διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να αποδεικνύουν με διαφάνεια και συνέπεια τη συμμόρφωσή τους με τις αρχές της vegan φιλοσοφίας. Με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών πιστοποίησης και στηρίζει την αξιοπιστία της αγοράς προς όφελος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών».

Παράλληλα η κ. Αντωνία Χουρδάκη, Lead Auditor of Management Systems & Products και Υπεύθυνη του Σχήματος “OK Vegan” συμπλήρωσε: «Το “OK Vegan” δεν αποτελεί μια απλή δήλωση πρόθεσης, αλλά μια πλήρως τεκμηριωμένη και αξιόπιστη πιστοποίηση που επιβεβαιώνει

την πραγματική συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τη vegan φιλοσοφία. Θωρακίζει την εμπιστοσύνη σε κάθε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής και προσφέρει ουσιαστική αξία σε όσους επενδύουν στη διαφάνεια, στην ποιότητα και στην υπεύθυνη επιχειρηματική πρακτική». Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα ήδη προχωρά στην επέκταση του Σχήματος στους κλάδους καλλυντικών και προϊόντων καθαρισμού, ανταποκρινόμενη στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για αξιόπιστη πιστοποίηση vegan προϊόντων, πέραν του τομέα των τροφίμων.

Λίγα λόγια για την TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα

Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα είναι Όμιλος ολιστικών υπηρεσιών Πιστοποίησης, Εκπαίδευσης, Τεχνικών και Βιομηχανικών Ελέγχων, Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων, Νομοκανονιστικής Συμμόρφωσης, Εργαστηριακών Αναλύσεων και Δοκιμών, Τεχνολογικών Λύσεων για Ψηφιακές Εκπαιδεύσεις & Υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας με λειτουργία state of the art SOC (Security Operations Center). Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1994, με όραμα και βασική προτεραιότητα την ουσιαστική εφαρμογή της Ποιότητας ως αναπόσπαστο εργαλείο του επιχειρηματικού και εργασιακού γίγνεσθαι, τοποθετώντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο, την ασφάλεια, το περιβάλλον και την κοινωνία. Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα διαθέτει σήμερα Κεντρικά Γραφεία στην Αθήνα και Παραρτήματα στην Βόρεια Ελλάδα, στο Αιγαίο και στην Κρήτη (στην Κρήτη λειτουργεί στο Ηράκλειο Παράρτημα της TÜV AUSTRIA ενώ στο Ρέθυμνο Παράρτημα της TÜV AUSTRIA Labs). Παράλληλα, διαθέτει παρουσία και σημαντικές συνεργασίες σε 15 άλλες χώρες.