Η TÜV NORD Ελλάδας συνυπογράφει την ίδρυση της πρώτης Βιο-Ακαδημίας στην Ελλάδα

Η TÜV NORD Ελλάδας, μέλος του διεθνούς οργανισμού TÜV NORD και κορυφαίος οργανισμός πιστοποίησης στην Ευρώπη, ανακοινώνει με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη φαρμακοβιομηχανία DEMO ABEE για την ίδρυση και υλοποίηση της πρώτης Βιο-Ακαδημίας στην Ελλάδα.

Ενός εκπαιδευτικού θεσμού που έχει ως στόχο την προώθηση της επιστημονικής γνώσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα της φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας.

Η Βιο-Ακαδημία, η οποία αποτελεί μια καινοτόμα εκπαιδευτική πρωτοβουλία, συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση με πρακτική εμπειρία, προσφέροντας στους συμμετέχοντες ουσιαστική εξειδίκευση στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της βιοτεχνολογίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους επιστήμονες έως 29 ετών, απόφοιτους πανεπιστημιακών και μεταπτυχιακών σπουδών σε συναφείς με την Βιοτεχνολογία επιστημονικούς κλάδους.

Η TÜV NORD Ελλάδας συμβάλλει ενεργά στον σχεδιασμό και την παροχή πιστοποίησης ποιότητας του προγράμματος, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα και υψηλό επίπεδο εκπαιδευτικού περιεχομένου. Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα θα λάβουν σχετική πιστοποίηση από την TÜV NORD Ελλάδας, ενισχύοντας έτσι την απασχολησιμότητά τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της DEMO ABEE στον Άγιο Στέφανο Αττικής, με τη συμμετοχή εξειδικευμένων Ελλήνων και διεθνών επιστημόνων του τμήματος Βιοτεχνολογίας της εταιρείας.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 26/09/2025.

Για αιτήσεις και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το link.