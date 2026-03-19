Η UEFA ετοιμάζει συνάντηση με τα Top 5 πρωταθλήματα της Ευρώπης για το... VAR

Το VAR έχει μπει για τα καλά στις ζωές μας, με την χρήση του να είναι πολλές φορές θέμα συζήτησης. Πολλές αποφάσεις ακόμα και με την χρήση της τεχνολογίας είναι αμφίρροπες, μάλιστα μερικές λόγω του τρόπου που χρησιμοποιείται το VAR γίνονται αιτία παραπόνων από συλλόγους, επομένως η UEFA αναμένεται να δράσει, καλώντας σε συνάντηση, εκπροσώπους από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, δηλαδή, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga και Ligue 1.

Η Ομοσπονδία σκοπεύει να πραγματοποιήσει αυτή την συνάντηση μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με σκοπό να συζητήσει με τις λίγκες τον τρόπο που χρησιμοποιείται μέχρι τώρα η τεχνολογία στο παιχνίδι, και τυχόν προτάσεις σε αλλαγές αυτής, καθώς η χρήση του VAR θεωρητικά γίνεται μόνο σε εξώφθαλμα λάθη.

Τον προηγούμενο μήνα ο επικεφαλής διαιτησίας της UEFA, Ρομπέρτο Ροσέτι, είχε τοποθετηθεί σχετικά λέγοντας: «Το ποδόσφαιρο δεν πρέπει οδηγηθεί προς αυτή την κατεύθυνση των παρεμβάσεων του VAR σε κάθε λεπτομέρεια. Πιστεύω ότι ξεχάσαμε τον λόγο για τον οποίο εισήχθη το VAR. Στις αντικειμενικές αποφάσεις είναι φανταστικό. Για ερμηνείες, η υποκειμενική αξιολόγηση είναι πιο δύσκολη. Γι’ αυτό αρχίσαμε να μιλάμε για ξεκάθαρα και προφανή λάθη».