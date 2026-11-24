Την φετινή σεζόν η αλήθεια είναι πως έχουν υπάρξει πολλές γκρίνιες και διαμαρτυρίες για διαιτητικά λάθη στην Stoiximan Super League. Πιο πρόσφατη ήταν η φάση της προηγούμενης αγωνιστικής στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ, εκεί που υπάρχουν δυο περιπτώσεις, μια για την κάθε ομάδα, που θα μπορούσε να δοθεί κόκκινη κάρτα.

Δεν πρόκειται να σταθώ στο αν ήταν η όχι σωστή η απόφαση του Τάσου Παπαπέτρου και του VAR για τις δυο περιπτώσεις. Δεν είναι εκεί η ουσία της συζήτησης. Η ουσία και εκεί που πρέπει να σταθούμε είναι το γιατί κάθε αγωνιστική συζητάμε για τις αποφάσεις των διαιτητών. Μπορούμε να συμφωνήσουμε πως η κατάσταση στην ελληνική διαιτησία έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια προς το καλύτερο, κάτι που φαίνεται από την ανταγωνιστικότητα των πρωταθλημάτων κάθε σεζόν αλλά και από το γεγονός πως δεν υπάρχει μια ομάδα που να είναι προφανέστατα ευνοημένη από σφυρίγματα. Ναι, οι μεγάλες ομάδες παίρνουν παραπάνω σφυρίγματα από τις μικρότερες, κάτι που συμβαίνει καλώς ή κακώς παγκόσμια στο ποδόσφαιρο, όμως δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που μπορεί να πει ότι οι πρωταθλητές τα προηγούμενα χρόνια έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα γιατι τους «έσπρωξε» η διαιτησία.

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Η διαφορά της αγωνιστικής προσωπικότητας με την διαχείριση της «λάσπης»

Λάθη λοιπόν γίνονται, ναι. Και επικεντρωνόμαστε όλοι στους Έλληνες διαιτητές, παρόλο που έχουν γίνει εξίσου σοβαρά λάθη και από ξένους, και μάλιστα ελίτ που έχουν σφυρίξει στην χώρα μας. Εκεί δεν λέμε και πολλά. Μπορεί όμως κάποιος να σκεφτεί τι πίεση μπορεί να έχει ένας διαιτητής πριν σφυρίξει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα; Μπορεί να διανοηθεί κάποιος από εμάς τους «κριτές» πως με την τοξικότητα που επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο η δουλειά του Έλληνα διαιτητή γίνεται δέκα φορές δυσκολότερη, έχοντας περισσότερη πίεση και από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές του παιχνιδιού, τους ποδοσφαιριστές; Και κάποιος θα πεί το γνωστό, «είναι η δουλειά του αν δεν έχει την προσωπικότητα να τα αντιμετωπίσει αυτά δεν κάνει». Ναι, ο διαιτητής πρέπει να έχει προσωπικότητα, όμως άλλο η προσωπικότητα να διαχειριστεί έναν ποδοσφαιρικό αγώνα και άλλο να πρέπει να δέχεται όλη αυτή την «λάσπη» και τον «πόλεμο» που δέχεται ο εκάστοτε διαιτητής που θα έχει κάνει ένα κακό παιχνίδι.

Υπάρχουν κακές διαιτησίες, όμως χωρίς δόλο

Ο σημαντικότερος λόγος που θέλω να παρουσιάσω αυτή την άποψη δεν είναι γιατι θέλω να πω πως οι Έλληνες διαιτητές είναι οι καλύτεροι. Αντιθέτως, σε γενικό πλαίσιο και βάση ερευνών δεν έχουμε καλούς διαιτητές συγκριτικά με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Παραθέτω αυτή την άποψη γιατί δεν θεωρώ πως υπάρχει δόλος και πρόθεση από οποιονδήποτε διαιτητή να αδικήσει μια ομάδα, ούτε επειδη «τα παίρνει», ούτε επειδη έχει «αλισβερίσι» αυτός και η οικογένειά του με κάποιον πρόεδρο, ούτε για κανέναν άλλον λόγο. Απλά γίνονται λάθη. Και με το VAR γίνονται λάθη, καθώς και την τεχνολογία την διαχειρίζονται επίσης άνθρωποι. Ας σταματήσουμε λοιπόν όλοι, κόσμος, δημοσιογράφοι και άνθρωποι του ποδοσφαίρου, να στήνουμε τους διαιτητές στον τοίχο για μια απόφαση που πήραν κατά της ομάδας μας και ας βοηθήσουμε να εξελιχθούν, χωρίς να τους προσθέτουμε έξτρα πίεση από αυτή που μπορεί να έχουν ήδη πριν σφυρίξουν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Φυσικά εδώ πρέπει να παρέμβει και η ΚΕΔ με σωστές εκπαιδεύσεις και μέσα, όπως και κάνει σε μεγάλο βαθμό. Ας τους αφήσουμε να δουλέψουν λοιπόν σε ένα κατάλληλο περιβάλλον με λιγότερη τοξικότητα. Γιατί θέλωντας και μη είναι και αυτοί σημαντικό κομμάτι του ποδοσφαίρου και το να βελτιωθούν και να διευθύνουν παιχνίδια καλύτερα θα βελτιώσει και το ίδιο το προϊόν.

Τέλος, σημαντικό είναι και όλοι όσοι έχουν δημόσιο λόγο να βγάλουν τα χρωματιστά «γυαλιά» των ομάδων που υποστηρίζουν και να μιλάνε αντικειμενικά. Βλέπουμε από χθες στα πάνελ οι μεν να σχολιάζουν τις επίμαχες φάσεις όπως συμφέρει τις ομάδες τους και οι αντίπαλοί τους αντίθετα και να μαλώνουν. Έτσι το μόνο που επιτυγχάνεται είναι να φανατίζεται περισσότερο ο κόσμος και να ρίχνει παραπάνω… ανάθεμα και στους διαιτητές και στους ίδιους τους δημοσιογράφους. Όλο αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος που θα πρέπει κάπως να τον «σπάσουμε» για να εξελιχθεί τι προϊόν μας. Φυσικά όπως προανέφερα η ΚΕΔ μπορεί να βοηθήσει πολύ σε αυτό. Πως; Μετά από κάθε μια τέτοια αμφισβητούμενη φάση, πέρα από το να δίνει στον κόσμο εικόνα με το τι συνέβει, να βγαίνει και να μιλάει, είτε ο διαιτητής, είτε ο ίδιος ο Λανουά για το αν η απόφαση ήταν σωστή ή λανθασμένη και να αιτιολογέι για ποιό λόγο πάρθηκε. Με ποιό κριτήριο δηλαδή. Επίσης καλό θα ήταν να δημοσιεύονται οι διάλογοι του VAR με τον διαιτητή, όποτε κρίνεται δόκιμο, ώστε να καταλαβαίνει ο κόσμος τους λόγους τους οποίους πάρθηκε η εκάστωτε απόφαση. Εν κατακλείδι λοιπόν, πρέπει όλοι να αλλάξουμε για να βελτιωθούν οι διαιτησίες. Από την ΚΕΔ και τους ίδιους τους διαιτητές μέχρι τους δημοσιογράφους και τους οπαδούς.