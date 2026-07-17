Η βασίλισσα Καμίλα κλείνει τα 79 χρόνια - Το νέο πορτρέτο από το Παλάτι με την κρυμμένη λεπτομέρεια

Η σύζυγος του βασιλιά Καρόλου, βασίλισσα Καμίλα, κλείνει σήμερα 17 Ιουλίου, τα 79 της χρόνια και ξεχωρίζει στο επίσημο πορτρέτο των γενεθλίων της, το οποίο τράβηξε ο βασιλικός φωτογράφος της Getty, Κρις Τζάκσον, στο Κρατικό Σαλόνι του Κάστρου Χίλσμπορο, στη Βόρεια Ιρλανδία.



Η Καμίλα φοράει μια καρφίτσα σε σχήμα πεταλούδας με διαμάντια και ζαφείρια, η οποία είχε κάποτε δοθεί ως δώρο στη βασίλισσα Ελισάβετ στην Εαρινή Έκθεση του Μπέρμιγχαμ τον Φεβρουάριο του 1977. Σύμφωνα με πληροφορίες του HELLO!, θα περάσει τα γενέθλιά της ιδιωτικά στο Highgrove.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ήταν οι πρώτοι που έστειλαν ευχές για τα γενέθλιά της, γράφοντας στους επίσημους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ευχόμαστε στη Μεγαλειότητά της πολύ χαρούμενα γενέθλια!»

Το νέο εγχείρημα της βασίλισσας Καμίλα για τα γενέθλιά της

Η βασίλισσα σηματοδότησε τα γενέθλιά της με μια δέσμευση: Κάθε παιδί της 6ης τάξης στο Ηνωμένο Βασίλειο θα λάβει ως δώρο για τα Χριστούγεννα ένα αντίτυπο του βιβλίου «Impossible Creatures» της Katherine Rundell, σε συνεργασία με το National Literacy Trust, του οποίου η βασίλισσα είναι προστάτιδα. Κάθε βιβλίο θα φέρει μια βασιλική σφραγίδα στο εξώφυλλο και ένα προσωπικό μήνυμα από την Καμίλα στο εσωτερικό του, που θα αναφέρει: «Το Impossible Creatures, από έναν από τους αγαπημένους μου συγγραφείς, είναι ένα λαμπρό έργο φαντασίας που θα σας γνωρίσει μια πληθώρα μυθικών φίλων και τρομακτικών εχθρών... και ελπίζω να το αγαπήσετε όσο και εγώ».



Η βασίλισσα έχει πάθος για την ανάγνωση και έχει θέσει ως αποστολή της να μεταδώσει τον ενθουσιασμό της για τα βιβλία σε όσους συναντά.



Ίδρυσε τη λέσχη βιβλίου «Reading Room» κατά τη διάρκεια του lockdown τον Ιανουάριο του 2021, μοιράζοντας τις λογοτεχνικές της προτάσεις. Δύο χρόνια αργότερα, ο σύλλογος ιδρύθηκε επίσημα ως εγγεγραμμένος φιλανθρωπικός οργανισμός με την ονομασία «The Queen’s Reading Room» και σήμερα διοργανώνει ένα ετήσιο λογοτεχνικό φεστιβάλ και ένα podcast.



Είναι επίσης προστάτιδα αρκετών φιλανθρωπικών οργανώσεων για την προώθηση της παιδείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ των οποίων το National Literacy Trust, το BookTrust και το CoramBeanstalk.

