Η βαθμολογία στην Super League 2 μετά τα ματς του Σαββάτου (20/12)

Με πέντε αναμετρήσεις άνοιξε το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου η 15η αγωνιστική της Super League 2, το οποίο παρακολουθείτε ζωντανά και αποκλειστικά από το ACTION 24 και το Athletiko.

Στον Βόρειο όμιλο, ο Καμπανιακός νίκησε τον ΠΑΣ Γιάννινα με 2-0 και πήρε βαθμολογική ανάσα, με τους Ηπειρώτες να οδεύουν προς τον υποβιβασμό. Στο άλλο ματς, ο Νέστος Χρυσούπολης δεν κατάφερε να περάσει από τη Νέα Ευκαρπία, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με τον ουραγό Μακεδονικό.

Στο Νότιο όμιλο και στην μοναδική αναμέτρηση της ημέρας, η Καλαμάτα πήρε το όγδοο συνεχόμενο τρίποντο, αυτή τη φορά κόντρα στην Athens Kallithea με 2-0.

Tο πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής της Super League 2

Α' όμιλος

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Μακεδονικός - Νέστος Χρυσούπολης 2-2

Καμπανιακός - ΠΑΣ Γιάννινα 2-0

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

Καβάλα - Νίκη Βόλου (15.00 sportal.gr, «Ανθή Καραγιάννη»)

ΠΑΟΚ Β - ΠΟΤ Ηρακλής (15.00 sportal.gr, Γήπεδο Καμπανιακού)



Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Αστέρας AKTOR B - Αν. Καρδίτσας (14.00 athletiko.gr, «Θ. Κολοκοτρώνης»)



Β' όμιλος



Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Καλαμάτα - Athens Kallithea 2-0



Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

Μαρκό - Χανιά (14.00 Action 24, Δημ. Στάδιο Μαρκοπούλου)

Ελλάς Σύρου - Ηλιούπολη (15.00 sportal.gr, Δημ. Στάδιο Σύρου)

Παναργειακός - Ολυμπιακός Β (15.00 sportal.gr, ΔΑΚ Άργους)

Πανιώνιος - Αιγάλεω (15.00 sportal.gr, Γήπεδο Πανιωνίου) - ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ

Η βαθμολογία του Βόρειου Ομίλου

Η βαθμολογία του Νότιου Ομίλου

Πηγή: Athletiko.gr