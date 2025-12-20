Η βαθμολογία στην Super League 2 μετά τα ματς του Σαββάτου (20/12)
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία σε Βόρειο και Νότιο όμιλο, μετά τα αποτελέσματα του Σαββάτου της 15ης στροφής της Super League 2.
Με πέντε αναμετρήσεις άνοιξε το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου η 15η αγωνιστική της Super League 2, το οποίο παρακολουθείτε ζωντανά και αποκλειστικά από το ACTION 24 και το Athletiko.
Στον Βόρειο όμιλο, ο Καμπανιακός νίκησε τον ΠΑΣ Γιάννινα με 2-0 και πήρε βαθμολογική ανάσα, με τους Ηπειρώτες να οδεύουν προς τον υποβιβασμό. Στο άλλο ματς, ο Νέστος Χρυσούπολης δεν κατάφερε να περάσει από τη Νέα Ευκαρπία, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με τον ουραγό Μακεδονικό.
Στο Νότιο όμιλο και στην μοναδική αναμέτρηση της ημέρας, η Καλαμάτα πήρε το όγδοο συνεχόμενο τρίποντο, αυτή τη φορά κόντρα στην Athens Kallithea με 2-0.
Tο πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής της Super League 2
Α' όμιλος
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
Μακεδονικός - Νέστος Χρυσούπολης 2-2
Καμπανιακός - ΠΑΣ Γιάννινα 2-0
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
Καβάλα - Νίκη Βόλου (15.00 sportal.gr, «Ανθή Καραγιάννη»)
ΠΑΟΚ Β - ΠΟΤ Ηρακλής (15.00 sportal.gr, Γήπεδο Καμπανιακού)
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
Αστέρας AKTOR B - Αν. Καρδίτσας (14.00 athletiko.gr, «Θ. Κολοκοτρώνης»)
Β' όμιλος
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
Καλαμάτα - Athens Kallithea 2-0
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
Μαρκό - Χανιά (14.00 Action 24, Δημ. Στάδιο Μαρκοπούλου)
Ελλάς Σύρου - Ηλιούπολη (15.00 sportal.gr, Δημ. Στάδιο Σύρου)
Παναργειακός - Ολυμπιακός Β (15.00 sportal.gr, ΔΑΚ Άργους)
Πανιώνιος - Αιγάλεω (15.00 sportal.gr, Γήπεδο Πανιωνίου) - ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ
Η βαθμολογία του Βόρειου Ομίλου
Η βαθμολογία του Νότιου Ομίλου
