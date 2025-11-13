Σπορ Μπάσκετ Παναθηναϊκός Euroleague Βαθμολογία Euroleague

Η βαθμολογία της Euroleague μετά το «διπλό» του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης

Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία της διοργάνωσης μετά το παιχνίδι της Μαδρίτης και την τεράστια νίκη του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR με κορυφαίους τους Σορτς και Φαρίντ πήρε σπουδαία νίκη (77-87) στην Movistar Arena κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης, έκανε το 2/2 στην «διαβολοβδομάδα» και πλέον έχει ρεκόρ 7-4.

Η βαθμολογία της EuroLeague

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 8-3
  2. Ερυθρός Αστέρας 8-3
  3. Ζαλγκίρις Κάουνας 7-3
  4. Ολυμπιακός 7-3
  5. Παναθηναϊκός 7-4
  6. Μονακό 6-5
  7. Βαλένθια 6-4
  8. Φενέρμπαχτσε 6-5
  9. Μπαρτσελόνα 6-4
  10. Μιλάνο 5-5
  11. Βίρτους Μπολόνια 5-5
  12. Μπάγερν Μονάχου 5-5
  13. Ρεάλ Μαδρίτης 5-6
  14. Παρί 4-6
  15. Dubai BC 4-6
  16. Παρτίζαν 4-6
  17. Αναντολού Εφές 3-7
  18. Μπασκόνια 3-7
  19. Βιλερμπάν 2-7
  20. Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8


