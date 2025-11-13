Η βαθμολογία της Euroleague μετά το «διπλό» του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Παναθηναϊκός AKTOR με κορυφαίους τους Σορτς και Φαρίντ πήρε σπουδαία νίκη (77-87) στην Movistar Arena κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης, έκανε το 2/2 στην «διαβολοβδομάδα» και πλέον έχει ρεκόρ 7-4.



Η βαθμολογία της EuroLeague

Χάποελ Τελ Αβίβ 8-3 Ερυθρός Αστέρας 8-3 Ζαλγκίρις Κάουνας 7-3 Ολυμπιακός 7-3 Παναθηναϊκός 7-4 Μονακό 6-5 Βαλένθια 6-4 Φενέρμπαχτσε 6-5 Μπαρτσελόνα 6-4 Μιλάνο 5-5 Βίρτους Μπολόνια 5-5 Μπάγερν Μονάχου 5-5 Ρεάλ Μαδρίτης 5-6 Παρί 4-6 Dubai BC 4-6 Παρτίζαν 4-6 Αναντολού Εφές 3-7 Μπασκόνια 3-7 Βιλερμπάν 2-7 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8



