Η βαθμολογία της Euroleague μετά το «διπλό» του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης
Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία της διοργάνωσης μετά το παιχνίδι της Μαδρίτης και την τεράστια νίκη του Παναθηναϊκού.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR με κορυφαίους τους Σορτς και Φαρίντ πήρε σπουδαία νίκη (77-87) στην Movistar Arena κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης, έκανε το 2/2 στην «διαβολοβδομάδα» και πλέον έχει ρεκόρ 7-4.
Η βαθμολογία της EuroLeague
- Χάποελ Τελ Αβίβ 8-3
- Ερυθρός Αστέρας 8-3
- Ζαλγκίρις Κάουνας 7-3
- Ολυμπιακός 7-3
- Παναθηναϊκός 7-4
- Μονακό 6-5
- Βαλένθια 6-4
- Φενέρμπαχτσε 6-5
- Μπαρτσελόνα 6-4
- Μιλάνο 5-5
- Βίρτους Μπολόνια 5-5
- Μπάγερν Μονάχου 5-5
- Ρεάλ Μαδρίτης 5-6
- Παρί 4-6
- Dubai BC 4-6
- Παρτίζαν 4-6
- Αναντολού Εφές 3-7
- Μπασκόνια 3-7
- Βιλερμπάν 2-7
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8