Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες του Λεβαδειακού και του Ατρομήτου για τη 17η αγωνιστική

Η 17η αγωνιστική της Super League ολοκληρώθηκε την Δευτέρα (19/01) με δύο σπουδαίες εκτός έδρας νίκες για τον... ασταμάτητο Λεβαδειακό του Νίκου Παπαδόπουλου και τον Ατρόμητο.

Σε τροχιά Ευρώπης ο Λεβαδειακός

Στο Αγρίνιο, ο Παναιτωλικός υποδέχθηκε τους Βοιωτούς, οι οποίοι με δύο γκολ μέσα στα πρώτα δέκα λεπτά της αναμέτρησης (3', 10') «καθάρισαν» από νωρίς την υπόθεση νίκη. Ο Λιάγκας με κεφαλιά έγραψε το 0-3 για τον Λεβαδειακό, με τους γηπεδούχους να σκοράρουν το γκολ της τιμής, έπειτα από γκολ του Ενκολό στο 63' για το τελικό 3-1 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Ο Λεβαδειακός συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, καταγράφοντας την 4η συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα και 5η συνολικά (αν συνυπολογίσουμε και την επικράτηση εναντίον της Κηφισιάς για το Κύπελλο). Βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας, έχει 9 (!) βαθμούς διαφορά από τον πέμπτο στην κατάταξη Παναθηναϊκό και διατηρεί ισχυρό πλεονέκτημα για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Ο Παναιτωλικός συνεχίζει στη 10η θέση με 15 πόντους.

Βαριά εντός έδρας ήττα για τον ΝΠΣ από τον Ατρόμητο

Στο Βόλο, ο ΝΠΣ φιλοξένησε τον Ατρόμητο του Ντούσαν Κέρκεζ. Οι φιλοξενούμενοι, όπως και ο Λεβαδειακός, σκόραραν δύο φορές στο πρώτο δεκάλεπτο (2', 10'), με τον Χάρη Τσιγγάρα να «σφραγίζει» το τρίποντο, γράφοντας το τελικό 3-0 (73').

Ο ΝΠΣ Βόλος παράμενει στους 25 βαθμούς και βρίσκεται στην 6η θέση, ισοβαθμώντας με τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Ατρόμητος ανέβηκε στην 9η θέση και τους 16 βαθμούς.

Η βαθμολογία της Super League