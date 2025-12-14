Σπορ Ποδόσφαιρο Super League 2 Ηρακλής (ΠΑΕ) Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Νίκη Βόλου

Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής στη Super League 2

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες της Super League 2 μετά και την ολοκλήρωση της 14ης αγωνιστικής.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Με πέντε αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου η 14η αγωνιστική της Super League 2.

Στον Βόρειο όμιλο, ο Ηρακλής ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Μακεδονικού με 3-0 και παραμένει μόνος πρώτος. Στο κυνήγι του παραμένει η Αναγέννηση Καρδίτσας που νίκησε τον ΠΑΣ Γιάννινα και η Νίκη Βόλου που επικράτησε 3-1 του Αστέρα Β' Aktor.

Στο Νότιο όμιλο, ο Πανιώνιος πέρασε από την Ηλιούπολη με το φτωχό, αλλά υπερπολύτιμο 1-0 και παρέμεινε στο -2 από την Καλαμάτα. Τέλος, τα Χανιά πήραν υπερπολύτιμο τρίποντο κόντρα στον αδύναμο Παναργειακό.

Τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής της Super League 2

Α' όμιλος

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
Νέστος Χρυσούπολης - Καμπανιακός 2-0
ΠΑΟΚ Β - Καβάλα 0-2
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
Νίκη Βόλου - Asteras B Aktor 3-1
Αν. Καρδίτσας - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0
Ηρακλής - Μακεδονικός 3-0

Β' όμιλος

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
Ελλάς Σύρου - Μαρκό 0-2
Ολυμπιακός Β - Athens Kallithea 0-0
Αιγάλεω - Καλαμάτα 0-2
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
Ηλιούπολη - Πανιώνιος 0-1
Χανιά - Παναργειακός 2-0

Standings provided by Sofascore

