Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής στη Super League 2

Με πέντε αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου η 14η αγωνιστική της Super League 2.

Στον Βόρειο όμιλο, ο Ηρακλής ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Μακεδονικού με 3-0 και παραμένει μόνος πρώτος. Στο κυνήγι του παραμένει η Αναγέννηση Καρδίτσας που νίκησε τον ΠΑΣ Γιάννινα και η Νίκη Βόλου που επικράτησε 3-1 του Αστέρα Β' Aktor.

Στο Νότιο όμιλο, ο Πανιώνιος πέρασε από την Ηλιούπολη με το φτωχό, αλλά υπερπολύτιμο 1-0 και παρέμεινε στο -2 από την Καλαμάτα. Τέλος, τα Χανιά πήραν υπερπολύτιμο τρίποντο κόντρα στον αδύναμο Παναργειακό.

Τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής της Super League 2

Α' όμιλος

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Νέστος Χρυσούπολης - Καμπανιακός 2-0

ΠΑΟΚ Β - Καβάλα 0-2

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

Νίκη Βόλου - Asteras B Aktor 3-1

Αν. Καρδίτσας - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Ηρακλής - Μακεδονικός 3-0

Β' όμιλος

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Ελλάς Σύρου - Μαρκό 0-2

Ολυμπιακός Β - Athens Kallithea 0-0

Αιγάλεω - Καλαμάτα 0-2

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

Ηλιούπολη - Πανιώνιος 0-1

Χανιά - Παναργειακός 2-0

