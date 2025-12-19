Η βαθμολογία της EuroLeague μετά από την εντός έδρας νίκη του Ολυμπιακού επί της Βιλερμπάν

Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε το καθήκον του και επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας (107-84) της ουραγού της βαθμολογίας Βιλερμπάν για την 17η αγωνιστική της EuroLeague. Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας φόρεσε τα γιορτινά του, ο Ντόρσεϊ με τον Βεζένκοβ και τον Φουρνιέ «έλυναν και έδεναν» και οι Πειραιώτες έφτασαν σε μία εύκολη νίκη.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πλέον 9 νίκες και βρίσκονται στην 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Υπενθυμίζουμε πως εκρεμμεί η διεξαγωγή του αγώνα εναντίον της Φενέρμπαχτσε, ο οποίος είχε αναβληθεί λόγω της κακοκαιρίας Byron. Στην τελευταία θέση παραμένει η απογοητευτική φέτος Βιλερμπάν.

Τα αποτελέσματα της Παρασκευής (17/12)

Αναντολού Εφές - Ντουμπάι BC 76-80

Ζαλγκίρις Κάουνας - Παρτιζάν 109-68

Μονακό - Μπάγερν Μονάχου 103-77

Ολυμπιακός - Βιλερμπάν 107-84

Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια (σε εξέλιξη)

Ερυθρός Αστέρας - Βίρτους Μπολόνια (σε εξέλιξη)