Σπορ Ολυμπιακός Μπάσκετ Euroleague Βαθμολογία Euroleague

Η βαθμολογία της EuroLeague μετά από την εντός έδρας νίκη του Ολυμπιακού επί της Βιλερμπάν

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά από την επικράτηση του Ολυμπιακού εναντίον της Βιλερμπάν για την 17η αγωνιστική.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε το καθήκον του και επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας (107-84) της ουραγού της βαθμολογίας Βιλερμπάν για την 17η αγωνιστική της EuroLeague. Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας φόρεσε τα γιορτινά του, ο Ντόρσεϊ με τον Βεζένκοβ και τον Φουρνιέ «έλυναν και έδεναν» και οι Πειραιώτες έφτασαν σε μία εύκολη νίκη. 

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πλέον 9 νίκες και βρίσκονται στην 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Υπενθυμίζουμε πως εκρεμμεί η διεξαγωγή του αγώνα εναντίον της Φενέρμπαχτσε, ο οποίος είχε αναβληθεί λόγω της κακοκαιρίας Byron. Στην τελευταία θέση παραμένει η απογοητευτική φέτος Βιλερμπάν.

Τα αποτελέσματα της Παρασκευής (17/12)

  • Αναντολού Εφές - Ντουμπάι BC 76-80
  • Ζαλγκίρις Κάουνας - Παρτιζάν 109-68
  • Μονακό - Μπάγερν Μονάχου 103-77
  • Ολυμπιακός - Βιλερμπάν 107-84
  • Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια (σε εξέλιξη)
  • Ερυθρός Αστέρας - Βίρτους Μπολόνια (σε εξέλιξη)
Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ολυμπιακός Μπάσκετ Euroleague Βαθμολογία Euroleague

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader