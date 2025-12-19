Η βαθμολογία της EuroLeague μετά από την εντός έδρας νίκη του Ολυμπιακού επί της Βιλερμπάν
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά από την επικράτηση του Ολυμπιακού εναντίον της Βιλερμπάν για την 17η αγωνιστική.
Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε το καθήκον του και επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας (107-84) της ουραγού της βαθμολογίας Βιλερμπάν για την 17η αγωνιστική της EuroLeague. Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας φόρεσε τα γιορτινά του, ο Ντόρσεϊ με τον Βεζένκοβ και τον Φουρνιέ «έλυναν και έδεναν» και οι Πειραιώτες έφτασαν σε μία εύκολη νίκη.
Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πλέον 9 νίκες και βρίσκονται στην 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Υπενθυμίζουμε πως εκρεμμεί η διεξαγωγή του αγώνα εναντίον της Φενέρμπαχτσε, ο οποίος είχε αναβληθεί λόγω της κακοκαιρίας Byron. Στην τελευταία θέση παραμένει η απογοητευτική φέτος Βιλερμπάν.
Τα αποτελέσματα της Παρασκευής (17/12)
- Αναντολού Εφές - Ντουμπάι BC 76-80
- Ζαλγκίρις Κάουνας - Παρτιζάν 109-68
- Μονακό - Μπάγερν Μονάχου 103-77
- Ολυμπιακός - Βιλερμπάν 107-84
- Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια (σε εξέλιξη)
- Ερυθρός Αστέρας - Βίρτους Μπολόνια (σε εξέλιξη)