Η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR στην έδρα της Βιλερμπάν

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR εναντίον της Βιλερμπάν στη Γαλλία.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το καθήκον του και επέστρεψε στις ευρωπαϊκές νίκες, κερδίζοντας (79-78) τη Βιλερμπάν στη Γαλλία για την 25η αγωνιστική της EuroLeague

Οι «πράσινοι» βρίσκονται πλέον στο 15-10 και συνεχίζουν να διεκδικούν με αξιώσεις το απευθείας εισιτήριο για τα πλέι οφ της διοργάνωσης. Βρίσκονται μία νίκη μακριά από την 6η θέση, που οδηγεί απευθείας στη φάση των «8».

Στο 6-19 παραμένουν οι Γάλλοι, που εξακολουθούν να προβληματίζουν με την εικόνα τους και βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Τα αποτελέσματα της Παρασκευής (30/01)

  • Μονακό - Βίρτους Μπολόνια 82-84
  • Ερυθρός Αστέρας - Ντουμπάι BC 95-92
  • Μπασκόνια - Ζαλγκίρις Κάουνας 102-91
  • Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός AKTOR 78-79

Η βαθμολογία της EuroLeague

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

