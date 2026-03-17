Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε

Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε με 104-87 ανακάτεψε για τα καλά τις ισορροπίες στα υψηλά στρώματα της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους στο εξ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής και πλέον φιγουράρουν στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ο Ολυμπιακός έτσι έφτασε τις 21 νίκες, ενώ έχει και 11 ήττες σε 32 παιχνίδια.

Παρά το γεγονός ότι η ομάδα του Πειραιά έχει δώσει τους περισσότερους αγώνες στη διοργάνωση, η συγκομιδή της την φέρνει σε θέση ισχύος για το πλεονέκτημα έδρας.

Η Φενέρμπαχτσε παραμένει στην κορυφή της κατάταξης, όμως η απόσταση από τους διώκτες της μειώθηκε, ενώ οι ισοβαθμίες με Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια καθιστούν πλέον κάθε επόμενο αποτέλεσμα κρίσιμο για την τελική οκτάδα και τα playoffs.

