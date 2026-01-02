Η βαθμολογία της Euroleague μετά την μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού AKTOR

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι «αιωνίων», καθώς επικράτησε του Παναθηναϊκού AKTOR με 82-87 στο T-Arena. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν του «τριφυλλιού» και ξεκίνησαν με το δεξί την νέα χρονιά. Με πρώτο σκόρερ τον Βεζένκοφ και τον Ντόρσει να ακολουθεί, οι φιλοξενούμενοι ήταν πιο ψύχραιμοι και κατάφεραν να πάρουν το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο το 2026.

Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής

Αναντολού Εφές - Ερυθρός Αστέρας 65-87

Μπασκόνια - Φενέρμπαχτσε 93-108

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 82-87

Βίρτους Μπολόνια - Μιλάνο 97-85

Ρεάλ Μαδρίτης - Ντουμπάι

Μπάγερν - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η βαθμολογία της Euroleague