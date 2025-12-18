Η βαθμολογία της EuroLeague μετά την μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στη πρωτοπόρο Χάποελ

Ιδανικά έκλεισε την απαιτητικότερη «διπλή» βδομάδα το τριφύλλι. Ο Παναθηναϊκός μετά το διπλό στην Πόλη επικράτησε με 93-82 της Χάποελ Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν εκμεταλλεύτηκε την δύναμη της έδρας της, ξέσπασε στο τελευταίο δεκάλεπτο και πήρε μια σημαντική νίκη απέναντι στην ομάδα που φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Με αυτή τη νίκη οι «πράσινοι» ανέβηκαν στο 11-6, απέχοντας πια μόλις μια νίκη από την κορυφή της βαθμολογίας.

Τα αποτελέσματα της Πέμπτης (18-12)

Μακάμπι - Βαλένθια 85-82

Παναθηναϊκός AKTOR - Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82

Μιλάνο - Φενέρ 72-87

Ρεάλ Μαδρίτης - Παρί 94-90

Η βαθμολογία