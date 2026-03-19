Η βαθμολογία της EuroLeague μετά την νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Μπασκόνια
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της EuroLeague μετά την αγχωτική επικράτηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Μπασκόνια.
Ο Ολυμπιακός έκανε τις back to back νίκες στο ΣΕΦ αυτήν την εβδομάδα, αφού μετά την πρωτοπόρο Φενέρ κέρδισε με 90-80 και την Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague.
Πλέον οι Πειραιώτες έχουν ρεκόρ 22-11 και παραμένουν σταθερά στην πρώτη τετράδα και μεγάλο φαβορί για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs, παρότι έχουν ένα περισσότερο ματς, ενώ οι Βάσκοι με 10-22 βρίσκονται στην προτελευταία θέση.
Τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής
- Βαλένθια - Μπαρτσελόνα 62-66
- Εφές - Μονακό 93-98
- Χάποελ - Μπολόνια 109-91
- Ολυμπιακός - Μπασκόνια 90-80
- Μπάγερν - Ντουμπάι 74-87
- Παρί - Παρτίζαν 90-81