Η βαθμολογία της EuroLeague μετά την νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Μπασκόνια

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της EuroLeague μετά την αγχωτική επικράτηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Μπασκόνια.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Ολυμπιακός έκανε τις back to back νίκες στο ΣΕΦ αυτήν την εβδομάδα, αφού μετά την πρωτοπόρο Φενέρ κέρδισε με 90-80 και την Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague.

Πλέον οι Πειραιώτες έχουν ρεκόρ 22-11 και παραμένουν σταθερά στην πρώτη τετράδα και μεγάλο φαβορί για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs, παρότι έχουν ένα περισσότερο ματς, ενώ οι Βάσκοι με 10-22 βρίσκονται στην προτελευταία θέση.

Τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής

  • Βαλένθια - Μπαρτσελόνα 62-66
  • Εφές - Μονακό 93-98
  • Χάποελ - Μπολόνια 109-91
  • Ολυμπιακός - Μπασκόνια 90-80
  • Μπάγερν - Ντουμπάι 74-87
  • Παρί - Παρτίζαν 90-81

Η βαθμολογία

