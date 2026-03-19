Η βαθμολογία της EuroLeague μετά την νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Μπασκόνια

Ο Ολυμπιακός έκανε τις back to back νίκες στο ΣΕΦ αυτήν την εβδομάδα, αφού μετά την πρωτοπόρο Φενέρ κέρδισε με 90-80 και την Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague.



Πλέον οι Πειραιώτες έχουν ρεκόρ 22-11 και παραμένουν σταθερά στην πρώτη τετράδα και μεγάλο φαβορί για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs, παρότι έχουν ένα περισσότερο ματς, ενώ οι Βάσκοι με 10-22 βρίσκονται στην προτελευταία θέση.

Τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής

Βαλένθια - Μπαρτσελόνα 62-66

Εφές - Μονακό 93-98

Χάποελ - Μπολόνια 109-91

Ολυμπιακός - Μπασκόνια 90-80

Μπάγερν - Ντουμπάι 74-87

Παρί - Παρτίζαν 90-81

Η βαθμολογία