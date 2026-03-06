Η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR με 86-80, για την 30η αγωνιστική στην Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη 19η νίκη και ανέβηκαν στην 3η θέση της κατάταξης, ενώ από την άλλη πλευρά οι «πράσινοι» έπεσαν στο 16-14 και την 10η θέση, συνεχίζοντας το «κυνήγι» για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κορυφαίοι ήταν οι Τάιλερ Ντόρσει και Νίκολα Μιλουτίνοφ, ενώ σημαντική προσφορά είχε και ο Φράνκ Νιλικίνα. Για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Κέντρικ Νάν με 20π.

Τα αποτελέσματα της Παρασκευής 6/3

Ανατολού Εφές - Βιλερμπάν 88-91

Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν Μονάχου 80-85

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 86-80

Μπασκόνια - Παρί 81-97

Η βαθμολογία