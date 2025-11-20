Η βαθμολογία της EuroLeague μετά την νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στη Ντουμπάι BC

Ο Παναθηναϊκός AKTOR με ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο «σκόρπισε» τη Ντουμπάι BC με κατοστάρα (103-82) στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague. Η νίκη αυτή ανεβάζει τους «πράσινους» στο 8-4 και στα υψηλά κλιμάκια της βαθμολογίας, εν αναμονή και των υπόλοιπων αποτελεσμάτων της αγωνιστικής.

Τα αποτελέσματα / το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής

Βιλερμπάν - Μονακό 52-84

Αναντολού Εφές - Μπαρτσελόνα 74-73

Παναθηναϊκός AKTOR - Ντουμπάι BC 103-82

Ολύμπια Μιλάνο - Χάποελ Τελ Αβίβ (σε εξέλιξη)

Ρεάλ Μαδρίτης - Ζαλγκίρις (σε εξέλιξη)

Ολυμπιακός - Παρί (21/11, 21:15)

Παρτιζάν - Φενέρμπαχτσε (21/11, 21:30)

Μπασκόνια - Μπάγερν (21/11, 21:30)

Βίρτους Μπολόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ (21/11, 21:30)

Βαλένθια - Ερυθρός Αστέρας (21/11, 22:00)

Η βαθμολογία