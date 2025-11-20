Η βαθμολογία της EuroLeague μετά την νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στη Ντουμπάι BC
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της EuroLeague, μετά την σημαντική νίκη του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR απέναντι στη Ντουμπάι BC.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR με ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο «σκόρπισε» τη Ντουμπάι BC με κατοστάρα (103-82) στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague. Η νίκη αυτή ανεβάζει τους «πράσινους» στο 8-4 και στα υψηλά κλιμάκια της βαθμολογίας, εν αναμονή και των υπόλοιπων αποτελεσμάτων της αγωνιστικής.
Τα αποτελέσματα / το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής
- Βιλερμπάν - Μονακό 52-84
- Αναντολού Εφές - Μπαρτσελόνα 74-73
- Παναθηναϊκός AKTOR - Ντουμπάι BC 103-82
- Ολύμπια Μιλάνο - Χάποελ Τελ Αβίβ (σε εξέλιξη)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Ζαλγκίρις (σε εξέλιξη)
- Ολυμπιακός - Παρί (21/11, 21:15)
- Παρτιζάν - Φενέρμπαχτσε (21/11, 21:30)
- Μπασκόνια - Μπάγερν (21/11, 21:30)
- Βίρτους Μπολόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ (21/11, 21:30)
- Βαλένθια - Ερυθρός Αστέρας (21/11, 22:00)
Η βαθμολογία
- Χάποελ Τελ Αβίβ 8-3
- Ερυθρός Αστέρας 8-3
- Ζάλγκιρις Κάουνας 7-4
- Παναθηναϊκός 8-4
- Ολυμπιακός 7-4
- Μονακό 7-5
- Μπαρτσελόνα 7-5
- Μιλάνο 6-5
- Βαλένθια 6-5
- Φενέρμπαχτσε 6-5
- Ρεάλ 5-6
- Παρί 5-6
- Βίρτους 5-6
- Μπάγερν 5-6
- Ντουμπάι 5-7
- Αναντολού Εφές 5-7
- Παρτιζάν 4-7
- Μακάμπι 3-8
- Μπασκόνια 3-8
- Βιλερμπάν 3-9