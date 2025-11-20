Breaking news icon BREAKING
Σπορ Μπάσκετ Βαθμολογία Euroleague Παναθηναϊκός Ντουμπάι Euroleague

Η βαθμολογία της EuroLeague μετά την νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στη Ντουμπάι BC

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της EuroLeague, μετά την σημαντική νίκη του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR απέναντι στη Ντουμπάι BC.

Eurokinis
Eurokinis
Δημήτρης Καλεμάι
Δημήτρης Καλεμάι

Ο Παναθηναϊκός AKTOR με ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο «σκόρπισε» τη Ντουμπάι BC με κατοστάρα (103-82) στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague. Η νίκη αυτή ανεβάζει τους «πράσινους» στο 8-4 και στα υψηλά κλιμάκια της βαθμολογίας, εν αναμονή και των υπόλοιπων αποτελεσμάτων της αγωνιστικής.

Τα αποτελέσματα / το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής

  • Βιλερμπάν - Μονακό 52-84
  • Αναντολού Εφές - Μπαρτσελόνα 74-73
  • Παναθηναϊκός AKTOR - Ντουμπάι BC 103-82
  • Ολύμπια Μιλάνο - Χάποελ Τελ Αβίβ (σε εξέλιξη)
  • Ρεάλ Μαδρίτης - Ζαλγκίρις (σε εξέλιξη)
  • Ολυμπιακός - Παρί (21/11, 21:15)
  • Παρτιζάν - Φενέρμπαχτσε (21/11, 21:30)
  • Μπασκόνια - Μπάγερν (21/11, 21:30)
  • Βίρτους Μπολόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ (21/11, 21:30)
  • Βαλένθια - Ερυθρός Αστέρας (21/11, 22:00)

Η βαθμολογία

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 8-3
  2. Ερυθρός Αστέρας 8-3
  3. Ζάλγκιρις Κάουνας 7-4
  4. Παναθηναϊκός 8-4
  5. Ολυμπιακός 7-4
  6. Μονακό 7-5
  7. Μπαρτσελόνα 7-5
  8. Μιλάνο 6-5
  9. Βαλένθια 6-5
  10. Φενέρμπαχτσε 6-5
  11. Ρεάλ 5-6
  12. Παρί 5-6
  13. Βίρτους 5-6
  14. Μπάγερν 5-6
  15. Ντουμπάι 5-7
  16. Αναντολού Εφές 5-7
  17. Παρτιζάν 4-7
  18. Μακάμπι 3-8
  19. Μπασκόνια 3-8
  20. Βιλερμπάν 3-9

