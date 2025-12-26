Η βαθμολογία της EuroLeague μετά το σπουδαίο «διπλό» του Ολυμπιακού στη Μπολόνια

Χριστουγεννιάτικο... θρίλερ για τους «ερυθρόλευκους» στη Μπολόνια. Ο Ολυμπιακός πήρε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη στην Ιταλία, επικρατώντας με 97-94 της Βίρτους για τη 18η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε σε εξαιρετικό βράδυ τους Εβάν Φουρνιέ και Τάιλερ Ντόρσεϊ, οι οποίοι βγήκαν μπροστά στο αγχωτικό φινάλε και με σημαντικές λύσεις σε επίθεση και άμυνα έκαναν... δώρο στην ομάδα τους το «διπλό» στη Μπολόνια.



Με αυτή τη νίκη ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 10-7, με «χρωστούμενο» το εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Φενέρ.

Τα αποτελέσματα

Βιλερμπάν - Αναντολού Εφές 103-99

Παρί - Ερυθρός Αστέρας 102-92

Βαλένθια - Μπασκόνια 91-81

Μπάγερν - Χάποελ Τελ Αβίβ 72-82

Ζαλγκίρις Κάουνας - Παναθηναϊκός 85-92

Φενέρμπαχτσε - Μπαρτσελόνα 72-71

Dubai BC - Αρμάνι Μιλάνο 99-92

Παρτίζαν - Μακάμπι Τελ Αβίβ 87-112

Μονακό - Ρεάλ Μαδρίτης 100-95

Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός 94-97

Η βαθμολογία