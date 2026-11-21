Το Σάββατο (21/11) το πρόγραμμα της Stoiximan GBL είχε πέντε αναμετρήσεις, μεταξύ αυτών και το σπουδαίο ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σρε ΠΑΟΚ και Άρη.

Ο Δικέφαλος του Βορρά επικράτησε του Άρη με 99-77 με την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι να ανεβαίνει στο 8-0 και να έχει σημαντική διαφορά από τους διώκτες της στην κορυφή. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός AKTOR παρόλο που έκανε ροτέισιον επικράτησε του Αμαρουσίου με 85-72 και συνέχισε νικηφόρα την πορεία του, ενώ δεύτερη διαδοχική νίκη πανηγύρισε το Περιστέρι, αυτή τη φορά στην έδρα της Δόξας Λευκάδας (87-83). Η ΑΕΚ επικράτησε του Ηρακλή στο Ιβανώφειο (87-84) ενώ εύκολο έργο είχε ο Κολοσσός Ρόδου κόντρα στον απογοητευτικό Προμηθέα (100-64).

Η βαθμολογία της Stoiximan GBL