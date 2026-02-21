Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Αστέρα ΑΚΤΟR

Στα παιχνίδια που άνοιξαν την αυλαία της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-0 του Παναιτωλικού στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ ο Ατρόμητος πέτυχε μια πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη επί του Αστέρα AKTOR με 2-1.

Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στις νίκες και ανέβηκαν ξανά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, ενώ η ομάδα του Περιστερίου έφτασε ακόμα πιο κοντά στην πρώτη οκτάδα του πρωταθλήματος, την ώρα που το έργο των Αρκάδων δυσκολεύει επικίνδυνα.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ατρόμητος 1-2

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

16:00 ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

16:00 Πανσερραϊκός – Βόλος

18:00 ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ

19:00 Άρης – Κηφισιά

20:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός