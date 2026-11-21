Η ΑΕΚ κατάφερε να επικρατήσει της Καλαμάτας (0-1) για την 11η αγωνιστική χωρίς να πιάσει σπουδαία απόδοση και πάτησε στην 2η θέση της βαθμολογίας της Stoiximan Super League.

Η Ένωση μείωσε την απόσταση από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό ανεβαίνοντας στη 2η θέση με 23 βαθμούς, ενώ η «Μαύρη Θύελλα» βρίσκεται στην 8η θέση με 12 βαθμούς. Η αγωνιστική έχει ακόμα πέντε παιχνίδια την Κυριακή (22/11) ενώ η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα (23/11) με την αναμέτρηση του Αστέρα AKROR με τον Άρη.

Η βαθμολογία της Stoiximan Super League