Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ολυμπιακό

Η 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε με το ντέρμπι «αιωνίων», εκεί όπου ο Παναθηναϊκός με «χρυσό» σκόρερ τον Ταμπόρδα (1-0) πήρε το τρίποντο και μείωσε την απόσταση από την τετράδα.

Νωρίτερα, ΠΑΟΚ και Άρης έμειναν ισόπαλοι στο ντέρμπι Θεσσαλονίκης, με την «ευνοημένη» της αγωνιστικής ΑΕΚ να εκμεταλλεύεται τους χαμένους βαθμούς στα ντέρμπι, σκαρφαλώνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας μετά την επιβλητική τεσσάρα απέναντι στον Πανσερραϊκό. Δείτε αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα της αγωνιστικής, καθώς επίσης και την βαθμολογία όπως αυτή διαμορφώθηκε.

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 7/2

ΑΕΛ - Παναιτωλικός 1-4

Αστέρας AKTOR - Βόλος 2-0

Κηφισιά - Ατρόμητος 0-1

Κυριακή 8/2

Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 0-4

ΟΦΗ - Λεβαδειακός 3-2

Άρης - ΠΑΟΚ 0-0

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1

Η βαθμολογία