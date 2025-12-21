Η βαθμολογία της Super League μετά την ανατροπή της ΑΕΚ και τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού

Στο μεγάλο παιχνίδι παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 του «απογοητευτικού» Παναθηναϊκού στην Τούμπα και μείωσε στο -1 την απόσταση του από το δεύτερο Ολυμπιακό που στραβοπάτησε χθες με την Κηφισιά.

Οι Θεσσαλονικείς ήταν η απόλυτοι κυρίαρχοι της αναμέτρησης άνοιξαν το σκορ με τον Κωνσταντέλια (39’), διπλασίασαν τα τέρματα τους με τον Μύθου (53’) στο παρθενικό γκολ του 18χρονου στο ελληνικό πρωτάθλημα και έχασαν ένα… τσουβάλι ευκαιρίες για να διευρύνουν το δείκτη του σκορ, αλλά ο «εξαιρετικός» Κότσαρης κράτησε το σκορ σε χαμηλά επίπεδα.

Από την άλλη στην αναμέτρηση που μόλις ολοκληρώθηκε η ΑΕΚ αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ από τον ΟΦΗ με γκολ του Σαλτσίδο μόλις στο 2ο λεπτό, έφτασε σε μια σπουδαία ανατροπή με τα τέρματα των Λιούμπιτσιτς (54'), Γιόβιτς (68'), πήρε τη νίκη με 2-1 στην «OPAP Arena» και έκλεισε το 2025 μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η βαθμολογία

AEK 37 Ολυμπιακός 36 ΠΑΟΚ 35 Λεβαδειακός 25 Βόλος 25 Παναθηναϊκός* 22 Άρης 20 Κηφισιά 18 Παναιτωλικός 15 Αστέρας AKTOR 13 Ατρόμητος 13 ΟΦΗ 12* ΑΕΛ 9 Πανσερραϊκός 5

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν παιχνίδι λιγότερο

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής