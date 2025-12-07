Η βαθμολογία της Super League μετά τη «γκέλα» του Παναθηναϊκού και τις νίκες των ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία του ελληνικού πρωταθλήματος μετά τα παιχνίδια της Κυριακής.
Ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 τον Άρη στην Τούμπα, με πρωταγωνιστές τον Τάισον (1 γκολ, κερδισμένο πέναλτι) και τον Γιακουμάκη (2 γκολ). Η Λάρισα ισοφάρισε 2-2 τον Παναθηναϊκό με πέναλτι του Πασά στις καθυστερήσεις. Οι «πράσινοι» είχαν προηγηθεί με Καλάμπρια και Μπακασέτα, ενώ το ματς σημαδεύτηκε από ένταση, αποβολές και δύο VAR πέναλτι.
Η βαθμολογία
- Ολυμπιακός 34
- ΠΑΟΚ 32
- ΑΕΚ 31
- Λεβαδειακός 22
- Βόλος 22
- Παναθηναϊκός 19*
- Κηφισιά 16
- Άρης 16
- Αστέρας AKTOR 12
- Παναιτωλικός 12
- Ατρόμητος 9
- ΟΦΗ 9*
- ΑΕΛ 8
- Πανσερραϊκός 5
*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν παιχνίδι λιγότερο
Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025
- Ολυμπιακός-ΟΦΗ 3-0
- Βόλος-Κηφισιά 1-1
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025
- Αστέρας AKTOR-Λεβαδειακός 1-1
- ΑΕΛ Novibet-Παναθηναϊκός2-2
- ΠΑΟΚ-Άρης 3-1
- ΑΕΚ-Ατρόμητος 4-1
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025
- Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός (18:00)