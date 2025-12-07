Η βαθμολογία της Super League μετά τη «γκέλα» του Παναθηναϊκού και τις νίκες των ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 τον Άρη στην Τούμπα, με πρωταγωνιστές τον Τάισον (1 γκολ, κερδισμένο πέναλτι) και τον Γιακουμάκη (2 γκολ). Η Λάρισα ισοφάρισε 2-2 τον Παναθηναϊκό με πέναλτι του Πασά στις καθυστερήσεις. Οι «πράσινοι» είχαν προηγηθεί με Καλάμπρια και Μπακασέτα, ενώ το ματς σημαδεύτηκε από ένταση, αποβολές και δύο VAR πέναλτι.

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 34 ΠΑΟΚ 32 ΑΕΚ 31 Λεβαδειακός 22 Βόλος 22 Παναθηναϊκός 19* Κηφισιά 16 Άρης 16 Αστέρας AKTOR 12 Παναιτωλικός 12 Ατρόμητος 9 ΟΦΗ 9* ΑΕΛ 8 Πανσερραϊκός 5

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν παιχνίδι λιγότερο

Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025

Ολυμπιακός-ΟΦΗ 3-0

Βόλος-Κηφισιά 1-1

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025

Αστέρας AKTOR-Λεβαδειακός 1-1

ΑΕΛ Novibet-Παναθηναϊκός2-2

ΠΑΟΚ-Άρης 3-1

ΑΕΚ-Ατρόμητος 4-1

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025