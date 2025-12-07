Σπορ Ποδόσφαιρο Βαθμολογία Super League 1

Η βαθμολογία της Super League μετά τη «γκέλα» του Παναθηναϊκού και τις νίκες των ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία του ελληνικού πρωταθλήματος μετά τα παιχνίδια της Κυριακής.

Ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 τον Άρη στην Τούμπα, με πρωταγωνιστές τον Τάισον (1 γκολ, κερδισμένο πέναλτι) και τον Γιακουμάκη (2 γκολ). Η Λάρισα ισοφάρισε 2-2 τον Παναθηναϊκό με πέναλτι του Πασά στις καθυστερήσεις. Οι «πράσινοι» είχαν προηγηθεί με Καλάμπρια και Μπακασέτα, ενώ το ματς σημαδεύτηκε από ένταση, αποβολές και δύο VAR πέναλτι.

Η βαθμολογία

  1. Ολυμπιακός 34
  2. ΠΑΟΚ 32
  3. ΑΕΚ 31
  4. Λεβαδειακός 22
  5. Βόλος 22
  6. Παναθηναϊκός 19*
  7. Κηφισιά 16
  8. Άρης 16
  9. Αστέρας AKTOR 12
  10. Παναιτωλικός 12
  11. Ατρόμητος 9
  12. ΟΦΗ 9*
  13. ΑΕΛ 8
  14. Πανσερραϊκός 5

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν παιχνίδι λιγότερο

Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025

  • Ολυμπιακός-ΟΦΗ 3-0
  • Βόλος-Κηφισιά 1-1

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025

  • Αστέρας AKTOR-Λεβαδειακός 1-1
  • ΑΕΛ Novibet-Παναθηναϊκός2-2
  • ΠΑΟΚ-Άρης 3-1
  • ΑΕΚ-Ατρόμητος 4-1

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025

  • Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός (18:00)

