Η βαθμολογία της Super League μετά το τέλος της 16ης αγωνιστικής - Μόνος πρώτος ο Ολυμπιακός

Δείτε τα αποτελέσματα αλλά και πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά το τέλος της 16ης αγωνιστικής.

Με τέσσερις αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε την Κυριακή (11/1) η 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League, η πρώτη για το 2026 με αλλαγή στην κορυφή της βαθμολογίας.

Στο πρώτο χρονικά ματς, ο Λεβαδειακός ήταν εντυπωσιακός και επικράτησε με 3-1 του Βόλου, ενώ ο ΟΦΗ διέλυσε τον Αστέρα Aktor με 4-0 με τον Τιάγκο Νους να γράφει ιστορία.

Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, η ΑΕΚ έμεινε στο 1-1 με τον Άρη και έπεσε από την κορυφή, εκεί όπου έχει βρεθεί πλέον, μόνος του ο Ολυμπιακός. Η Ένωση ισοβαθμεί με τον ΠΑΟΚ στην δεύτερη θέση, ενώ ο Άρης πλέον, βρίσκεται στο -10 από τη 4η θέση.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα του Πανσερραϊκού και πλησίασε στους έξι πόντους τον 4ο Λεβαδειακό, με ματς λιγότερο.

Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

  • Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet 1-1
  • Ατρόμητος - Ολυμπιακός 0-2
  • Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 0-3

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

  • Λεβαδειακός - Βόλος 3-1
  • ΟΦΗ - Αστέρας Aktor 4-0
  • Άρης - ΑΕΚ 1-1
  • Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός 3-0

Η Βαθμολογία 

  • Ολυμπιακός 39
  • ΠΑΟΚ 38
  • ΑΕΚ 38
  • Λεβαδειακός 31
  • Παναθηναϊκός* 25
  • Βόλος 25
  • Άρης 21
  • Κηφισιά 19
  • Παναιτωλικός 15
  • ΟΦΗ 15
  • Αστέρας AKTOR 13
  • Ατρόμητος 13
  • ΑΕΛ 10
  • Πανσερραϊκός 5

