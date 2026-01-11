Η βαθμολογία της Super League μετά το τέλος της 16ης αγωνιστικής - Μόνος πρώτος ο Ολυμπιακός

Με τέσσερις αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε την Κυριακή (11/1) η 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League, η πρώτη για το 2026 με αλλαγή στην κορυφή της βαθμολογίας.

Στο πρώτο χρονικά ματς, ο Λεβαδειακός ήταν εντυπωσιακός και επικράτησε με 3-1 του Βόλου, ενώ ο ΟΦΗ διέλυσε τον Αστέρα Aktor με 4-0 με τον Τιάγκο Νους να γράφει ιστορία.

Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, η ΑΕΚ έμεινε στο 1-1 με τον Άρη και έπεσε από την κορυφή, εκεί όπου έχει βρεθεί πλέον, μόνος του ο Ολυμπιακός. Η Ένωση ισοβαθμεί με τον ΠΑΟΚ στην δεύτερη θέση, ενώ ο Άρης πλέον, βρίσκεται στο -10 από τη 4η θέση.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα του Πανσερραϊκού και πλησίασε στους έξι πόντους τον 4ο Λεβαδειακό, με ματς λιγότερο.

Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet 1-1

Ατρόμητος - Ολυμπιακός 0-2

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 0-3

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

Λεβαδειακός - Βόλος 3-1

ΟΦΗ - Αστέρας Aktor 4-0

Άρης - ΑΕΚ 1-1

Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός 3-0

Η Βαθμολογία