Η βαθμολογία της Super League μετά το τέλος της 16ης αγωνιστικής - Μόνος πρώτος ο Ολυμπιακός
Δείτε τα αποτελέσματα αλλά και πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά το τέλος της 16ης αγωνιστικής.
Με τέσσερις αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε την Κυριακή (11/1) η 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League, η πρώτη για το 2026 με αλλαγή στην κορυφή της βαθμολογίας.
Στο πρώτο χρονικά ματς, ο Λεβαδειακός ήταν εντυπωσιακός και επικράτησε με 3-1 του Βόλου, ενώ ο ΟΦΗ διέλυσε τον Αστέρα Aktor με 4-0 με τον Τιάγκο Νους να γράφει ιστορία.
Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, η ΑΕΚ έμεινε στο 1-1 με τον Άρη και έπεσε από την κορυφή, εκεί όπου έχει βρεθεί πλέον, μόνος του ο Ολυμπιακός. Η Ένωση ισοβαθμεί με τον ΠΑΟΚ στην δεύτερη θέση, ενώ ο Άρης πλέον, βρίσκεται στο -10 από τη 4η θέση.
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα του Πανσερραϊκού και πλησίασε στους έξι πόντους τον 4ο Λεβαδειακό, με ματς λιγότερο.
Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής
Σάββατο 10 Ιανουαρίου
- Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet 1-1
- Ατρόμητος - Ολυμπιακός 0-2
- Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 0-3
Κυριακή 11 Ιανουαρίου
- Λεβαδειακός - Βόλος 3-1
- ΟΦΗ - Αστέρας Aktor 4-0
- Άρης - ΑΕΚ 1-1
- Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός 3-0
Η Βαθμολογία
- Ολυμπιακός 39
- ΠΑΟΚ 38
- ΑΕΚ 38
- Λεβαδειακός 31
- Παναθηναϊκός* 25
- Βόλος 25
- Άρης 21
- Κηφισιά 19
- Παναιτωλικός 15
- ΟΦΗ 15
- Αστέρας AKTOR 13
- Ατρόμητος 13
- ΑΕΛ 10
- Πανσερραϊκός 5