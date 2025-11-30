Η βαθμολογία της Super League μετά το διπλό της ΑΕΚ στη Λεωφόρο και τις νίκες ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού

Στο μεγάλο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής η ΑΕΚ πήρε τη νίκη με 3-2 κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, με απόλυτο πρωταγωιστή τον Λούκα Γίοβιτς που με πέναλτι στις καθυστερήσεις και χατ-τρικ έδωσε στην Ένωση το τρίποντο, σε ένα σπουδαίο παιχνίδι με δύο πέναλτι, ισάριθμες κόκκινες και έντονες συγκινήσεις.

Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-2 κόντρα στον Λεβαδειακό στο «Λάμπρος Κατσώνης». Οι Βοιωτοί πήραν δύο φορές το προβάδισμα, αρχικά με τον Κωστή στο 10' και στη συνέχεια με τον Βέρμπιτς στο 50'. Ωστόσο, ο «Δικέφαλος» έδειξε χαρακτήρα και βρήκε ισάριθμες φορές τον δρόμο της επιστροφής με τον Οζντόεφ (45' και 55'), ο οποίος έφερε δύο φορές το παιχνίδι στα ίσα και παρά την αποβολή του Μεϊτε, βρήκε γκολ-νίκης με τον Γιακουμάκη στο 90ο λεπτό.

Τέλος ο Ολυμπιακός τα βρήκε «σκούρα» κόντρα στον Παναιτωλικό, όμως ο Ελ Κααμπί χτύπησε στο 70' και οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν με σκορ 1-0 από το Αγρίνιο, ενώ στο παιχνίδι που προηγήθηκε ο Αστέρας AKTOR πήρε την πρώτη του εκτός έδρας νίκη στο φετινό πρωτάθλημα με 1-0 του Ατρόμητου στο Περιστέρι. Οι Αρκάδες πέτυχαν το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης στο πρώτο ημίχρονο με τον Κετού, με τον Παπαδόπουλο να αποκρούει το πέναλτι του Οζέγκοβιτς διατηρώντας το μηδέν και χαρίζοντας τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του.

Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

Standings provided by Sofascore

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

ΟΦΗ - Βόλος 0-1

Άρης - ΑΕΛ 2-1

Κηφισιά - Πανσερραϊκός 3-0

Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Ατρόμητος - Αστέρας AKTOR 0-1

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 0-1

Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ 2-3

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 0-2