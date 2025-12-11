Η βαθμολογία του Europa League μετά τις ισοπαλίες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού

Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έδιναν τις δικές τους μάχες για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μετά από ένα ματς...ροντέο, ήρθε ισόπαλος με την Λουντογκόρετς στην Βουλγαρία, αποτέλεσμα που σημαίνει ότι πρέπει να πάρει τουλάχιστον μια νίκη στα δυο δύσκολα ματς με Ρεάλ Μπέτις στην Τούμπα και με Λυον στο Στάδιο Γκρουπάμα εάν θέλει να ελπίζει σε πρόκριση.

Το σκορ άνοιξε ο Στάνιτς για τους Βούλγαρους στο 33' για να έρθει να ισοφαρίσει ο Ντεσπόντοφ στο 38ο λεπτό με όμορφο σκαφτό με το εξωτερικό μετά από κάθετη πάσα του Ιβανούσετς. Ο δικέφαλος πήρε κεφάλι στο σκορ στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου με το πρώτο γκολ του Βολιάκο μετά από εκτέλεση φάουλ του Ντεσπόντοφ, όμως με ένα αμφίβολο φάουλ οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με κεφαλιά του Βερντόν. Μάλιστα γύρισαν και το ματς... τούμπα στο 77ο λεπτό με τον Τσότσεβ. Ο ΠΑΟΚ όμως δεν τα παράτησε αι στο 90' ο Μύθου μετά από επιμονή και τσίμπημα της μπάλας από τον Κωνσταντέλια έκανε το τελικό 3-3.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κερδίσει την Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ. Οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες από το 32', όταν ο Γιεμέλκα αντίκρισε την δεύτερη κίτρινη κάρτα (την πρώτη την πήρε στο 11'), όμως το «τριφύλλι» παρόλο που είχε την υπεροχή και τις φάσεις δεν κατάφερε να σκοράρει, και έτσι οι δυο ομάδες μοιράστηκαν από ένα βαθμό.

Δείτε την βαθμολογία μετά την 6η αγωνιστική του Europa League: