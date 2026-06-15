Η Βερνίκου και η Βατίδου διανύουν την καλύτερη δεκαετία τους: Αναστάτωσαν τις παραλίες της Μυκόνου

Το καλοκαίρι έχει μπει πλέον για τα καλά και η καρδιά του χτυπάει δυνατά στη Μύκονο. Celebrities από όλο τον κόσμο αλλά και πρωταγωνιστές της εγχώριας showbiz κατακλύζουν το κυκλαδίτικο νησί, παρτάρουν ξέφρενα, κάνουν βόλτες στα γραφικά σοκάκια του και απολαμβάνουν τον ήλιο και τα τιρκουάζ νερά.

Ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε την Μαρίνα Βερνίκου χαλαρή και ευδιάθετη να αποβιβάζεται από το φουσκωτό σε κοσμική παραλία της Μυκόνου. Με καυτό τζιν σορτς, κίτρινο φλούο μαγιό και λευκό πουκάμισο, η εντυπωσιακή επιχειρηματίας - φωτογράφος τράβηξε όλα τα βλέμματα με το καλλίγραμμο κορμί της που να μεν της το έχει χαρίσει το DNA αλλά και η σκληρή προπόνηση και διατροφή που κάνει.

Το Νησί των Ανέμων επέλεξε και η Εύη Βατίδου που εθεάθη σε μια από τις πιο γνωστές παραλίες της Μυκόνου. Με τζιν σορτς, ολόσωμο μαύρο μαγιό με βαθύ ντεκολτέ και εντυπωσιακά σκουλαρίκια, το πρώην μοντέλο εντυπωσίασε με τις αναλογίες της.