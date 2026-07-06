Η ΒΙΚΟΣ COLA στηρίζει για 8η συνεχή χρονιά το φεστιβάλ «Ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι»

Το καλοκαίρι στην Αθήνα δίνει το δικό του κινηματογραφικό ραντεβού στο φεστιβάλ «Ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι» που επιστρέφει για 15η χρονιά. Στο ιστορικό Σινέ Ριβιέρα, στα Εξάρχεια, από τις 9 έως τις 15 Ιουλίου, οι καλοκαιρινές νύχτες της πόλης μετατρέπονται σε μια γιορτή αφιερωμένη στη μεγάλη οθόνη. Στο πλευρό του θεσμού βρίσκεται για 8η συνεχόμενη χρονιά η ΒΙΚΟΣ COLA, στηρίζοντας έμπρακτα μια διοργάνωση που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τους φίλους του ποιοτικού κινηματογράφου.

Με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη διαχρονική γοητεία και τη νοσταλγία του κλασικού σινεμά, η φετινή διοργάνωση φέρνει στη μεγάλη οθόνη εμβληματικές ταινίες όπως «Το Παλάτι των Ονείρων», «Επτά Ημέρες του Μαΐου», «Στον Ίσκιο του Θανάτου» του Άλφρεντ Χίτσκοκ, «Μια Θέση στον Ήλιο», «Ματωμένοι Ορίζοντες» και «Νινότσκα».

Η διοργάνωση κορυφώνεται στις 18 Ιουλίου με την αποκλειστική πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας «Η Δική της Κόλαση» του Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν, προσφέροντας στο κοινό μία από τις πιο ξεχωριστές προβολές του καλοκαιριού.

Κάθε προβολή συνοδεύεται από τη δροσερή και απολαυστική γεύση της ΒΙΚΟΣ COLA, ολοκληρώνοντας την εμπειρία του θερινού σινεμά και δημιουργώντας βραδιές με αυθεντική καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

Η σταθερή συνεργασία της ΒΙΚΟΣ COLA με το φεστιβάλ αναδεικνύει τη διαχρονική στήριξη της σε δράσεις που εμπλουτίζουν την πολιτιστική ζωή της πόλης. Γιατί οι πιο όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις γεννιούνται εκεί όπου οι σπουδαίες ιστορίες συναντούν τους ανθρώπους, κάτω από τον έναστρο ουρανό ενός θερινού κινηματογράφου.