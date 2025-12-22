Η ΒΙΚΟΣ COLA ξαναδίνει παλμό στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

Η ΒΙΚΟΣ COLA ανεβάζει την ένταση στο βουνό και ανανεώνει τη συνεργασία της με το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων δίνοντας ρυθμό σε εμπειρίες γεμάτες δράση και μουσική.

Ετοιμαστείτε για έναν χειμώνα γεμάτο, events, happenings και εκπλήξεις που απογειώνουν το on και off piste experience. Η νέα σεζόν φέρνει δυνατά DJ sets, απρόβλεπτες στιγμές και εμπειρίες που δεν τελειώνουν όταν δύει ο ήλιος. Το βουνό αλλάζει ρυθμό και η διασκέδαση μεταφέρεται ψηλά. Τα Park Dark Sessions & Night Riding by ΒΙΚΟΣ COLA μεταμορφώνουν το χιονοδρομικό σε playground μετά το σκοτάδι, ενώ τα μοναδικά ΒΙΚΟΣ BELOW ZERO Sessions φέρνουν τη μουσική εκεί που δεν την περιμένεις κάτω από τις πίστες, μέσα στο vibe, στην καρδιά της εμπειρίας.

Το βουνό διψάει και η ΒΙΚΟΣ COLA θα του δώσει ρυθμό, ενέργεια και σε εσένα λόγο να μείνεις μέχρι το τελευταίο beat.

Λίγα λόγια για την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.

Από το 1990, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. διαμορφώνει το μέλλον του φυσικού μεταλλικού νερού και των αναψυκτικών στην Ελλάδα. Με 7 πηγές νερού, 4 υπερσύγχρονα εργοστάσια και δυναμικότητα παραγωγής 569.700 φιαλών/ώρα, η εταιρεία συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία για να προσφέρει κορυφαίας ποιότητας προϊόντα. Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, προερχόμενο από την προστατευόμενη περιοχή NATURA, είναι η #1 επιλογή στην ελληνική αγορά. Δίπλα του, τα φυσικά μεταλλικά νερά ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ, ΙΡΙΣ και το premium μ. Artisan, καλύπτουν κάθε ανάγκη των καταναλωτών που αναζητούν αγνότητα και εξαιρετική ποιότητα. Πιστή στη δέσμευσή της για ποιότητα, καινοτομία και βιωσιμότητα, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων συνεχίζει να ηγείται, διατηρώντας τη φύση και την υγεία στο επίκεντρο κάθε της δραστηριότητας. Από το 2024, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, η εταιρεία υλοποιεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο ύψους 62,8 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

