Η Βιολέτα Ίκαρη στον FLASH: Η μελωδική διαδρομή, η συνεργασία με Νταλάρα και Βιτάλη και η μητρότητα

Την κυκλοφορία του βινυλίου «Σύννεφα Μπαλόνια» θα γιορτάσει στις 27 Μαΐου, στη Γαλιάντρα και με ελεύθερη είσοδο η Βιολέτα Ίκαρη και με αυτή την αφορμή, μίλησε στον FLASH για την αξιόλογη πορεία που έχει διαγράψει, τις σημαντικές συνεργασίες και την μητρότητα.



«Ανταμώνουμε για να γιορτάσουμε τη συνεργασία μας και την κυκλοφορία του βινυλίου «Σύννεφα Μπαλόνια» στον απόλυτα καλοκαιρινό χώρο της «Γαλιάντρας», στο Μεταξουργείο με ελεύθερη είσοδο για όλους! Παρέα με τον Οδυσσέα Ιωάννου και τον Σταύρο Σιόλα θα παρουσιάσουμε live τα τραγούδια του EP «Σύννεφα Μπαλόνια» με αφορμή την κυκλοφορία του σε μορφή βινυλίου, από τη δισκογραφική εταιρεία «Όγδοο» και μετά θα παίξουμε και κάποια τραγούδια που αγαπάμε και αγαπήθηκαν πολύ από τον κόσμο, τα οποία αποτελούν σταθμούς στις ξεχωριστές μας πορείες. Στο πιάνο θα είναι ο Γιώργος Θεοδωρόπουλος, στο ακορντεόν η Αγγέλικα Παπανικολάου και στην κιθάρα ο Γιάννης Ταυλάς. Σε αυτή τη γιορτινή παρουσίαση θα υπάρχει και το βινύλιο αριθμημένο και παρέα με τους δημιουργούς του θα μπορούμε να το υπογράψουμε για όποιον το θελήσει» ανέφερε η ταλαντούχα ερμηνεύτρια.



- Η μπαλάντα «Σύννεφα Μπαλόνια» είναι ένα υπέρ-αισιόδοξο κομμάτι. Είσαι έτσι κατά βάση ως άνθρωπος; Ή υπάρχουν και στιγμές που η απαισιοδοξία σε κυριεύει;



Προσπαθώ να είμαι αισιόδοξη γενικώς, όσο κι αν με τρώνε κυριολεκτικά όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αν σβήσει η αισιοδοξία μέσα μας, θα σβήσει και η ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο· έτσι θα περάσουμε από την αδράνεια στην απάθεια. Χρειαζόμαστε ανάσες για να προχωράμε.



- Αν μπορούσες να ξεχωρίσεις ένα τραγούδι σου που σημαίνει πολλά για εσένα, ποιο θα ήταν αυτό;



Το τραγούδι «Στροφή» από το EP «Σύννεφα Μπαλόνια» είναι λες και η ηρωίδα του είμαι εγώ! Δεν ξέρω πώς το έκανε αυτό ο Οδυσσέας, αλλά τα χώρεσε «όλα μου» σε αυτό το τραγούδι και νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη που θα έχω ένα ακόμα τραγούδι στη φαρέτρα μου από αυτά που θα ερμηνεύω με όλη μου την ψυχή. Είναι ευλογία.



- Γεννήθηκες και μεγάλωσες στην Ικαρία. Πώς επηρέασαν οι ρίζες σου τον τρόπο που ερμηνεύεις;



Σίγουρα τα ακούσματα που μου πρόσφερε το νησί ήταν πολλά, αφού στα γλέντια μας οι ορχήστρες παίζουν σχεδόν τα πάντα. Οπότε έμαθα να ελίσσομαι ανάμεσα στα είδη με ευκολία, αλλά πάντα κουβαλάω τον λυγμό του νησιώτικου τραγουδιού.

- Έχεις πει σε συνεντεύξεις σου ότι ήρθες στην Αθήνα για να σπουδάσεις κομμωτική. Πότε ήταν το κομβικό σημείο που είπες «θα γίνω τραγουδίστρια»;



Πάντα ένιωθα τραγουδίστρια, απλώς είχα συστολή στο να το εκφράσω γιατί δεν είχα τις ευλογίες του περίγυρού μου, καθώς στα μάτια τους φάνταζε σκοτεινό μονοπάτι και κακοτράχαλο. Φοβόντουσαν, όπως συνήθιζε να λέει ο πατέρας μου, μην πάρουν τα μυαλά μου αέρα. Οπότε ήρθα στην Αθήνα για να γίνω κομμώτρια και να τους κάνω το χατίρι, αλλά δεν πέτυχε αυτό.

Στην αρχή τραγουδούσα ενώ παράλληλα δούλευα σε κομμωτήριο και όταν με ρωτούσαν τι δουλειά κάνω, ανέφερα μόνο την πρωινή μου εργασία γιατί ντρεπόμουν· ένιωθα ότι θα με περάσουν για ψώνιο. Σιγά-σιγά με έκλεψε το τραγούδι ολοκληρωτικά. Ούτε που το κατάλαβα. Μάλλον δήλωσα τραγουδίστρια όταν άφησα το κομμωτήριο γιατί μπορούσα πλέον να συντηρηθώ μόνο από το τραγούδι.



- Όταν ακούς το όνομα Γιάννης Μηλιώκας, ποια είναι τα συναισθήματα και οι αναμνήσεις;



Ο Γιάννης είναι αγάπη μεγάλη! Ήταν πολύ γενναιόδωρος μαζί μου και μου δίδαξε σημαντικά πράγματα, όπως να αφαιρώ περιττά γυρίσματα από τις ερμηνείες μου στο δυτικό τραγούδι. Θυμάμαι τα γέλια που κάναμε στο βαν πηγαίνοντας για συναυλίες από τις ατάκες του και φορές που από τα γέλια στη σκηνή δεν μπορούσα να τραγουδήσω.



- Άλλοι άνθρωποι στους οποίους χρωστάς ένα ευχαριστώ;



Γιώργος Νταλάρας, Ελένη Βιτάλη, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Διονύσης Σαββόπουλος, Διονύσης Τσακνής, Νίκος Ζιώγαλας, Θοδωρής Κοτονιάς και σε όλους τους δημιουργούς με τους οποίους έχω συνεργαστεί, στους μουσικούς με τους οποίους συμπορευόμαστε χρόνια τώρα αλλά και στους συνεργάτες που στέκονται βράχοι πίσω από την κουρτίνα. Αν τους αναφέρω όλους έναν-έναν, δεν βλέπω να φτάνουμε στην επόμενη ερώτηση.

- Δύσκολο να παραμένεις αυθεντικός σε έναν ανταγωνιστικό χώρο;



Δεν βλέπω ανταγωνιστές στον χώρο και σπάνια νιώθω να με ανταγωνίζονται. Είμαι αληθινή γενικά, αλλά ταυτόχρονα διαλέγω τις κατάλληλες λέξεις όταν εκφράζομαι για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.



- Η μητρότητα άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι τη μουσική και τη δημιουργία;



Η μητρότητα απλώς μου προσέθεσε δύναμη να συνεχίσω αυτό που ήδη έκανα πριν μείνω έγκυος. Τώρα σκέφτομαι πως ό,τι κάνω είναι για την κόρη μου, οπότε πρέπει να το κάνω σωστά σε όλες του τις διαστάσεις.



- Υπάρχει κάτι άλλο στα σκαριά το προσεχές διάστημα;



Πολλές συναυλίες ανά την Ελλάδα με την παράσταση «Ρίζες και Ρεύματα», όπου μοιράζομαι τη σκηνή με τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη, αλλά και με το αφιέρωμα στον Αλκή Αλκαίο όπου έχω τη χαρά να τραγουδάω παρέα με τον Δημήτρη Μπάκουλη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα τα υπέροχα τραγούδια αυτού του σπουδαίου ποιητή, ενώ παρέα με τον Μανόλη Ανδρουλιδάκη θα κάνουμε κάποιες παραστάσεις τύπου «ρεσιτάλ» με μια κιθάρα και τις φωνές μας, με την παράσταση «Βόλτα» που ταξίδεψε αρκετά τον περασμένο χειμώνα.

