Η «VIP» καθημερινότητα του Νικολά Σαρκοζί στη φυλακή – Τα συχνά επισκεπτήρια και το «σπιτικό» φαγητό

Μια εβδομάδα μετά την πρωτοφανή φυλάκιση του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί στη Λα Σαντέ — τη μοναδική σωφρονιστική εγκατάσταση στο κέντρο του Παρισιού — έρχονται στο φως νέες πληροφορίες που αποκαλύπτουν μια ξεκάθαρα ευνοϊκή μεταχείριση σε σχέση με άλλους κρατούμενους. Από τη συχνότητα και τη διάρκεια των επισκεπτηρίων μέχρι την επιλογή του φαγητού, ο έγκλειστος Σαρκοζί φαίνεται πως απολαμβάνει προνόμια που λίγοι θα μπορούσαν να φανταστούν για κρατούμενο.

Τα επισκεπτήρια και η Κάρλα Μπρούνι

Σύμφωνα με πληροφορίες του RTL, ο Νικολά Σαρκοζί είναι ο κρατούμενος με τα περισσότερα επισκεπτήρια στη φυλακή Λα Σαντέ, καθώς μπορεί να δέχεται την οικογένειά του έως και τέσσερις φορές την εβδομάδα. Ο νόμος προβλέπει ότι οι προφυλακισμένοι, δηλαδή όσοι δεν έχουν καταδικαστεί οριστικά, δικαιούνται τουλάχιστον τρία επισκεπτήρια την εβδομάδα. Ωστόσο, πηγές μέσα στη φυλακή σημειώνουν ότι κανένας άλλος κρατούμενος δεν απολαμβάνει περισσότερα από τρία, λόγω της υπερπληθυσμιακής κατάστασης.

Η πρώην πρώτη κυρία, Κάρλα Μπρούνι, επισκέφθηκε τον Σαρκοζί τέσσερις φορές μόνο την περασμένη εβδομάδα, συνοδευόμενη κάθε φορά από μέλος της διεύθυνσης της φυλακής για τη συνοδεία του πρώην προέδρου από την αυλή μέχρι τον χώρο των επισκεπτηρίων. Επειδή κάθε μετακίνηση του Σαρκοζί διακόπτει τις κινήσεις των υπόλοιπων κρατουμένων, οι επισκέψεις της Μπρούνι πραγματοποιούνται εκτός των πέντε καθορισμένων ωρών επισκεπτηρίων.

Τα προνόμια δεν σταματούν εκεί: οι συναντήσεις του Σαρκοζί με τη σύζυγό του διαρκούν περίπου μία ώρα, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 45 λεπτά που προβλέπονται για τους υπόλοιπους κρατούμενους. Παρά τις δηλώσεις των δικηγόρων του ότι «δεν θα υπάρξει καμία ευνοϊκή μεταχείριση», ο πρώην πρόεδρος έχει τοποθετηθεί σε καθεστώς απομόνωσης για λόγους ασφαλείας. Δεν έρχεται σε επαφή με άλλους κρατούμενους και διαμένει σε κλασικό κελί, τρώγοντας το ίδιο φαγητό με τους υπόλοιπους — αυτό που οι κρατούμενοι αποκαλούν «γκάμελ».

Οι «προτιμήσεις» στο φαγητό και οι απειλές

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σαρκοζί δεν φαίνεται να εκτιμά ιδιαίτερα τα γεύματα της φυλακής: από την πρώτη κιόλας μέρα η σύζυγός του του έφερε σάντουιτς, ενώ πλέον παραγγέλλει προϊόντα από το κυλικείο, όπως όλοι οι κρατούμενοι, μέσω καταλόγου της διοίκησης.

Πέρα όμως από τη διατροφή του, ο Νικολά Σαρκοζί ανησυχεί κυρίως για την ασφάλειά του. Από τη δεύτερη ημέρα της κράτησής του, βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον πρώην πρόεδρο να δέχεται φραστικές απειλές κατά την άφιξή του στο σωφρονιστικό ίδρυμα. Για τον λόγο αυτό, από τα 15 απομονωμένα κελιά της φυλακής, τα τέσσερα έχουν διατεθεί αποκλειστικά για εκείνον: ένα για τη διαμονή του, ένα για τους αστυνομικούς που τον φρουρούν και δύο κενά εκατέρωθεν, ώστε να μην έχει κανένα «γείτονα».