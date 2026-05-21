Η viral αντίδραση του βασιλιά Κάρολου όταν γλάρος κουτσούλησε το σακάκι του

Ένα ασυνήθιστο «ατύχημα» είχε ο βασιλιάς Κάρολος κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στη Βόρεια Ιρλανδία την Τετάρτη 20 Μαΐου.

Καθώς συνομιλούσε με τοπικούς αξιωματούχους στην πόλη Νιουκάστλ, ένας γλάρος που πετούσε από πάνω του τον κουτούλησε με αποτέλεσμα να του λερώσει το σακάκι.

Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία αλλά και το χιούμορ του, ο Βρετανός μονάρχης αστειεύτηκε λέγοντας στο κοινό που τον περίμενε «ευτυχώς που δεν προσγειώθηκε στο κεφάλι μου. Γούρι γούρι».

Ο βασιλιάς φάνηκε να προμηνύει τη μοίρα του νωρίτερα μέσα στην ημέρα, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης σε ένα ντουλάπι τροφίμων, όταν πήρε ένα ρολό χαρτιού υγείας και είπε «πολύ σημαντικό».

A treasonous seagull left its mark on The King yesterday during a walkabout in County Down yesterday.



Meanwhile, The Queen spent time with the local community in Hillsborough.



Από την πλευρά τους, οι βοηθοί του προσπάθησαν να καλύψουν τα περιττώματα προσφέροντας ένα παλτό στον Κάρολο ο οποίος όμως το αρνήθηκε και συνέχισε την περιήγησή του με τα λερωμένα ρούχα.

«Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που ήρθε στη Βόρεια Ιρλανδία για να μας δει και είναι πραγματικά ωραίο που τον βλέπουμε στο Νιούκαστλ» ανέφερε ένας κάτοικος.

Σημειώνεται ότι, το περιστατικό έγινε μόλις δυο ημέρες μετά τη γκάφα που έκανε ένας τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός όπου κατά τη διάρκεια του προγράμματός του ανακοίνωσε, κατά λάθος, τον θάνατο του 77χρονου Βρετανού μονάρχη. Ο διευθυντής του σταθμού έσπευσε αμέσως να απολογηθεί για το λάθος αποδίδοντας το περιστατικό σε «σφάλμα του υπολογιστή».