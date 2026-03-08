Η viral μαθηματική εξίσωση επιπέδου... δημοτικού που «τρέλανε» το διαδίκτυο - Το μυστικό της λύσης

Μια απλή μαθηματική εξίσωση, έχει οδηγήσει αρκετούς χρήστες του διαδικτύου να δώσουν διαφορετικές απαντήσεις, ενώ όσοι γνωρίζουν το μυστικό τη λύνουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.



Το πρόβλημα δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό «BreakTheSilos» σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, έναν λογαριασμό που συχνά αναρτά γρίφους, μαθηματικές προκλήσεις και ασκήσεις λογικής που γίνονται γρήγορα δημοφιλείς στο διαδίκτυο. Στην ανάρτηση οι χρήστες καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα αν μπορούν να βρουν τη σωστή λύση μέσα σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα.



Η εξίσωση που προκάλεσε τη συζήτηση είναι η εξής: 6 × 6 − 6 ÷ 6.

Έντονες αντιπαραθέσεις

Με την πρώτη ματιά πολλοί θεωρούν ότι πρόκειται για μια απλή πράξη που μπορεί να λυθεί άμεσα. Ωστόσο, αρκετοί χρήστες έσπευσαν να δώσουν διαφορετικές απαντήσεις, γεγονός που δημιούργησε έντονη αντιπαράθεση στα σχόλια της ανάρτησης. Ορισμένοι υποστήριξαν ότι η σωστή λύση είναι ο αριθμός 5, άλλοι υπολόγισαν ότι το αποτέλεσμα είναι 36, ενώ αρκετοί επέμειναν ότι η απάντηση είναι το 35.



Η σύγχυση προκύπτει από τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εφαρμοστεί η σειρά των μαθηματικών πράξεων. Για την επίλυση τέτοιων εξισώσεων χρησιμοποιείται ένας βασικός κανόνας που διδάσκεται στο δημοτικό σχολείο και καθορίζει τη σωστή σειρά με την οποία πρέπει να εκτελούνται οι πράξεις

Ο κανόνας της λύσης

Ο κανόνας αυτός συνοψίζεται στο ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται στην αγγλική γλώσσα και αναφέρεται στη σειρά: παρενθέσεις, δυνάμεις, πολλαπλασιασμός, διαίρεση, πρόσθεση και αφαίρεση. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ορισμένες πράξεις έχουν προτεραιότητα έναντι άλλων και πρέπει να υπολογίζονται πρώτες.



Στην συγκεκριμένη εξίσωση δεν υπάρχουν παρενθέσεις ούτε δυνάμεις, επομένως η διαδικασία ξεκινά από τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση. Η πρώτη πράξη είναι ο πολλαπλασιασμός 6 × 6, που δίνει αποτέλεσμα 36. Στη συνέχεια υπολογίζεται η διαίρεση 6 ÷ 6, η οποία δίνει αποτέλεσμα 1.



Αφού ολοκληρωθούν αυτές οι δύο πράξεις, η εξίσωση μετατρέπεται σε 36 − 1. Το τελικό αποτέλεσμα της αφαίρεσης είναι 35.



Παρά το γεγονός ότι η λύση φαίνεται σχετικά απλή, πολλοί χρήστες έπεσαν στην παγίδα να εκτελέσουν πρώτα την αφαίρεση ή να υπολογίσουν τις πράξεις με διαφορετική σειρά. Αυτό οδηγεί σε λανθασμένα αποτελέσματα, γεγονός που εξηγεί γιατί προέκυψαν τόσο διαφορετικές απαντήσεις κάτω από την ανάρτηση.

Δημοφιλείς οι γρίφοι

Οι μαθηματικοί γρίφοι αυτού του τύπου έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς προκαλούν τους χρήστες να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους σε βασικούς μαθηματικούς κανόνες. Συχνά τέτοιες ασκήσεις δημιουργούν έντονες συζητήσεις, καθώς πολλοί χρήστες πιστεύουν ότι η δική τους μέθοδος υπολογισμού είναι η σωστή.



Στην περίπτωση της συγκεκριμένης εξίσωσης, η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στη σωστή εφαρμογή της σειράς των πράξεων. Πολλοί σχολιαστές εξήγησαν βήμα προς βήμα τη διαδικασία υπολογισμού, επισημαίνοντας ότι ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση έχουν προτεραιότητα έναντι της αφαίρεσης.

Παραδέχθηκαν... μπέρδεμα

Άλλοι χρήστες παραδέχθηκαν ότι μπερδεύτηκαν επειδή προσπάθησαν να λύσουν το πρόβλημα πολύ γρήγορα, χωρίς να θυμηθούν τον κανόνα που διδάσκεται στα μαθηματικά του σχολείου. Κάποιοι μάλιστα σημείωσαν ότι τέτοιες ασκήσεις αποτελούν έναν απλό τρόπο για να διαπιστώσει κανείς αν θυμάται ακόμη βασικές μαθηματικές γνώσεις.



Οι γρίφοι που βασίζονται σε απλές αριθμητικές πράξεις εμφανίζονται συχνά στο διαδίκτυο και συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό σχολίων και κοινοποιήσεων. Παρά τη φαινομενική τους απλότητα, μπορούν να δημιουργήσουν σύγχυση όταν δεν εφαρμόζεται σωστά η σειρά των πράξεων.