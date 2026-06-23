Η Βίσση ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στο ΟΑΚΑ: Drones, σκηνή 360°, καλεσμένος-μυστήριο

Το βράδυ της 26ης Σεπτεμβρίου θα γίνει η μεγαλύτερη συναυλία της καριέρας της Άννας Βίσση , με στόχο να βρεθούν μέσα στο ΟΑΚΑ εκατό χιίαδες άτομα. Η ελληνίδα σταρ έχει υποσχεθεί... με τον τρόπο της να ζήσουν όλοι όσοι βρεθούν εκεί μία εμπειρία διαφορετική από όλα όσα έχουν ζήσει οι Έλληνες. Οι προετοιμασίες γίνονται με εντατικούς ρυθμούς και η εταιρεία παραγωγής έρχεται σε επαφή με πασίγνωστους και ακριβοπληρωμένους ανθρώπους στην Αμερική για να αναλάβει ο καθένας ένα συγκεκριμένο έργο.

Η Άννα Βίσση ταξίδεψε πρόσφατα στη Νέα Υόρκη μαζί με τους κουμπάρους της, Γιάννη και Δήμητρα Κούστα, και παρευρέθηκε στην παρουσίαση του βιβλίου «Tiffany Silver: The Peter Marino Collection», όπου και φωτογραφήθηκε με τον διάσημο αρχιτέκτονα Peter Marino. Αυτός είναι ο άνθρωπος που έχει αναλάβει την ολική ανακαίνιση του «Αθηνών Αρένα», το νυχτερινό κέντρο που θα εμφανιστεί η Άννα τον ερχόμενο χειμώνα μετά τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Η Άννα Βίσση σε 360 μοίρες

Σε μία προσπάθεια συγκράτησης του τεράστιου αρχικού μπάτζετ, που αρχικά περιελάμβανε μεγάλα κομμάτια της παραγωγής να έρθουν έτοιμα από το εξωτερικό, οι άνθρωποι που σχεδιάζουν τη συναυλία βρίσκονται στη φάση της αναπροσαρμογής.

Ακόμα κι αν αυτό μπορεί να μποιάζει ότι χαμηλώμουν οι προσδοκίες, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικόττητα, αφού η Άννα Βίσση θα εμφανιστεί σε μια κυκλική σκηνή 360 μοιρών, που θα εντυπωσιάσει και μόνο με το μέγεθος.

Η σκηνή θα είναι περιστρεφόμενη όσες ώρες θα τραγουδάει η Άννα Βίσση κι έτσι όλοι οι θεατές, σε όποια θέση κι αν βρίσκονται θα βλέπουν την τραγουδίστρια.

Bonus της βραδιάς; Ένας τεράστιος διάδρομος που θα διασχίζει ένα μεγάλο κομμάτι του σταδίου. Με αυτό τον τρόπο η Άννα Βίσση θα μπορεί να έρθει ακόμα πιο κοντά στα δεκάδες χιλιάδες άτομα που θα βρεθούν εκεί.

Το ΟΑΚΑ θα γεμίσει με 100.000 άτομα!

Η βραδιά σχεδιάζεται ώστε το κοινό να αγγίξει τον αριθμό ρεκόρ των εκατό χλιάδων ατόμων.

Ήχος κρυστάλλινος στουντιακός, γιγαντοοθόνες, φώτα προηγμένης τεχνολογίας, τα τελευταία συστήματα εφέ, και λέιζερ συνθέτουν αυτό που θα ζήσουν στο ΟΑΚΑ. Στόχος να είναι το αποτέλεσμα όσο πιο εντυπωσιακό μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Το μεγάλο στοίχημα που έχει βάλει η παραγωγή είναι η συναυλία να σταθεί ισάξια με τις μεγαλύτερες παραγωγές σε διεθνές επίπεδο, με τον ήχο να κρατάει τα σκήπτρα.

Καλεσμένος έκπληξη με μετάκληση από το εξωτερικό

Η μεγαλύτερη συζήτηση των θαυμαστών και όσω θέλουν να βρεθούν στο ΟΑΚΑ είναι το ποιος θα είναι δίπλα της on stage.

Τα σενάρια που έχουν κυκλοφορήσει μιλάνε ακόμα και για ονόματα διεθνούς βεληνεκούς, όπως η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπένσον Μπουν! Τίποτα από αυτά δεν επιβεβαιώνεται, με δεδομένο ότι είναι κάτι που δύσκολα μπορεί να συμφωνηθεί με ονόματα τέτοιου επιπέδου, μιας και η Τζένιφερ Λόπεζ δεν έχει βάλει ούτε ως διαρροή την Ελλάδα στο πρόγραμμά της και ο Μπένσον Μπουν έχει εξαιρετικά απαιτητικό πρόγραμμα στην περιοδεία του στην Αμερική.

Ανοιχτά είναι όλα και για το θέμα του ποιος καλλιτέχνης θα κάνει το opening της βραδιάς, πριν από την εμφάνιση της Άννας στη σκηνή.

Κάμερες, drones και οι συνεργάτες από το εξωτερικό

Η εικόνα είναι το νούμερο ένα για τη συναυλία. Όπως και στο Καλλιμάρμαρο, έτσι και στο ΟΑΚΑ δεκάδες κάμερες θα στηθούν για να καλύψουν κάθε γωνία του σταδίου. Μέσα στον σχεδιασμό βρίσκεται η χρήση 15 -ίσως και περισσότερων- drones, που θα κάνουν εναέριες λήψεις από τη στιγμή που θα σχηματιστούν οι πρώτες ουρές στην είσοδο.

Η σκηνοθέτιδα Κασσάντρα Πάουελ και η χορογράφος Τία Ριβέρα, ήδη συνεργάτιδες της Βίσση στις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο, είναι οι δυο που θα έχουν κεντρικό ρόλο και σε αυτή την τεράστια παραγωγή.

Τα εισιτήρια που εξαφανίστηκαν

Από την πρώτη στιγμή που άνοιξε η προπώληση των εισιτηρίων έγινε χαμός! Όπως ήταν φυσιολογικό έξαφανίστηκαν σε ελάχιστο χρόνο τα πιο οικονομικά εισιτήρια. Αυτά που υπάρχουν προς διάθεση είναι όσα έχουν υψηλότερη τιμή. Βέβαια και αυτά αναμένεται να πωληθούν σαν ζεστό ψωμί όσο πλησιάζει ο Σεπτέμβριος.